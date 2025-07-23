Patriot для Украины. О чем договаривается Пентагон
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Политика
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Patriot для Украины. О чем договаривается Пентагон

Пентагон договаривается о предоставлении Украине Patriot
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Источник:  Суспільне

Как удалось узнать "Суспільне" от своих инсайдеров, Министерство обороны США проводит переговоры с рядом стран по предоставлению систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Главные тезисы

  • Переговоры находятся на этапе обсуждений и пока нет конкретных дедлайнов.
  • Цель переговоров заключается в определении возможных поставщиков и условий предоставления системы противовоздушной обороны.

Пентагон договаривается о предоставлении Украине Patriot

По словам анонимных источников, это будут отдельные соглашения с отдельными странами.

Пока известно, что Пентагон проводит переговоры с рядом стран о возможных двусторонних соглашениях по поставке американских противовоздушных систем Patriot Украине.

Что важно понимать, процесс находится на стадии обсуждений и не имеет дедлайна.

Также пока не раскрывается точное количество государств-участников переговоров, их список и сроки выполнения договоренностей.

Пока нет конкретных терминов или дедлайна, — заявил анонимный источник.

Инсайдеры также добавили, что обсуждения с разными странами продолжаются, а ключевая цель заключается в том, чтобы определить, кто и что может предоставить.

В ответ на уточняющие вопросы по анонсированным ранее Президентом Дональдом Трампом 17 системам Patriot Пентагон и Госдепартамент переадресовали вопросы в Белый дом.

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