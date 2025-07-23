Patriot для Украины. О чем договаривается Пентагон

Как удалось узнать "Суспільне" от своих инсайдеров, Министерство обороны США проводит переговоры с рядом стран по предоставлению систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Пентагон договаривается о предоставлении Украине Patriot

По словам анонимных источников, это будут отдельные соглашения с отдельными странами.

Пока известно, что Пентагон проводит переговоры с рядом стран о возможных двусторонних соглашениях по поставке американских противовоздушных систем Patriot Украине.

Что важно понимать, процесс находится на стадии обсуждений и не имеет дедлайна.

Также пока не раскрывается точное количество государств-участников переговоров, их список и сроки выполнения договоренностей.

Пока нет конкретных терминов или дедлайна, — заявил анонимный источник. Поделиться

Инсайдеры также добавили, что обсуждения с разными странами продолжаются, а ключевая цель заключается в том, чтобы определить, кто и что может предоставить.