Patriot для Украины. О чем договаривается Пентагон

Как удалось узнать "Суспільне" от своих инсайдеров, Министерство обороны США проводит переговоры с рядом стран по предоставлению систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.
Главные тезисы
- Переговоры находятся на этапе обсуждений и пока нет конкретных дедлайнов.
- Цель переговоров заключается в определении возможных поставщиков и условий предоставления системы противовоздушной обороны.
Пентагон договаривается о предоставлении Украине Patriot
По словам анонимных источников, это будут отдельные соглашения с отдельными странами.
Пока известно, что Пентагон проводит переговоры с рядом стран о возможных двусторонних соглашениях по поставке американских противовоздушных систем Patriot Украине.
Что важно понимать, процесс находится на стадии обсуждений и не имеет дедлайна.
Также пока не раскрывается точное количество государств-участников переговоров, их список и сроки выполнения договоренностей.
Инсайдеры также добавили, что обсуждения с разными странами продолжаются, а ключевая цель заключается в том, чтобы определить, кто и что может предоставить.
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