Глава Пентагона Гегсет примет участие в новом "Рамштайне" — когда именно
Категория
Мир
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Глава Пентагона Гегсет примет участие в новом "Рамштайне" — когда именно

Гугсет
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Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится 21 июля на нем ожидают в том числе главу Пентагона Пита Гегсета.

Главные тезисы

  • Глава Пентагона Пит Гегсет примет участие в очередной встрече Контактной группы по обороне Украины в формате “Рамштайн” 21 июля.
  • На этом заседании ожидаются также присутствие генсека НАТО, нового командующего силами НАТО в Европе и других участников.
  • Планируется, что данная встреча станет первой после назначения на должность министра обороны Дениса Шмыгаля.

21 июля состоится очередная встреча в формате "Рамштайн"

Соответствующее объявление появилось на странице Объединенной делегации Великобритании в НАТО.

В заявлении отмечают, что 21 июля Британия и Германия будут сопредседателя на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".

Ожидается участие в том числе министра обороны США Пита Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Это также будет первое заседание после изменений в украинском правительстве и назначение на должность министра обороны Дениса Шмыгаля вместо Рустема Умерова.

В анонсе даты не уточнили формат встречи, однако топ-генерал Бундесвера Кристиан Фрейдинг ранее говорил, что ее планируют как онлайн-заседание.

Напомним, в июне министр обороны США впервые пропустил заседание "Рамштайна" — страну представлял посол при НАТО, также Гегсет пропустил заседание Совета Украина-НАТО.

Во время апрельской встречи формата "Рамштайн" в Брюсселе Гегсет участвовал онлайн.

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