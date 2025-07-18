Глава Пентагона Гегсет примет участие в новом "Рамштайне" — когда именно

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится 21 июля на нем ожидают в том числе главу Пентагона Пита Гегсета.

21 июля состоится очередная встреча в формате "Рамштайн"

Соответствующее объявление появилось на странице Объединенной делегации Великобритании в НАТО.

В заявлении отмечают, что 21 июля Британия и Германия будут сопредседателя на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн". Поделиться

Ожидается участие в том числе министра обороны США Пита Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Это также будет первое заседание после изменений в украинском правительстве и назначение на должность министра обороны Дениса Шмыгаля вместо Рустема Умерова.

В анонсе даты не уточнили формат встречи, однако топ-генерал Бундесвера Кристиан Фрейдинг ранее говорил, что ее планируют как онлайн-заседание.

Напомним, в июне министр обороны США впервые пропустил заседание "Рамштайна" — страну представлял посол при НАТО, также Гегсет пропустил заседание Совета Украина-НАТО. Поделиться

Во время апрельской встречи формата "Рамштайн" в Брюсселе Гегсет участвовал онлайн.