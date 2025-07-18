Глава Пентагона Гегсет примет участие в новом "Рамштайне" — когда именно

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится 21 июля на нем ожидают в том числе главу Пентагона Пита Гегсета.
Главные тезисы
- Глава Пентагона Пит Гегсет примет участие в очередной встрече Контактной группы по обороне Украины в формате “Рамштайн” 21 июля.
- На этом заседании ожидаются также присутствие генсека НАТО, нового командующего силами НАТО в Европе и других участников.
- Планируется, что данная встреча станет первой после назначения на должность министра обороны Дениса Шмыгаля.
21 июля состоится очередная встреча в формате "Рамштайн"
Соответствующее объявление появилось на странице Объединенной делегации Великобритании в НАТО.
Ожидается участие в том числе министра обороны США Пита Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.
Это также будет первое заседание после изменений в украинском правительстве и назначение на должность министра обороны Дениса Шмыгаля вместо Рустема Умерова.
В анонсе даты не уточнили формат встречи, однако топ-генерал Бундесвера Кристиан Фрейдинг ранее говорил, что ее планируют как онлайн-заседание.
Во время апрельской встречи формата "Рамштайн" в Брюсселе Гегсет участвовал онлайн.
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