Помощь Украине. Немецкий генерал Фрейдинг назвал дату следующего "Рамштайна"

Заседание состоится в Германии, да. Это будет виртуальная встреча, как министры решили в настоящее время. И она будет под руководством Великобритании и Германии, как мы это делали на последних встречах Рамштайна. Она будет запланирована на следующие дни и пройдет в течение следующих 10 дней.