Помощь Украине. Немецкий генерал Фрейдинг назвал дату следующего "Рамштайна"

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), объединяющей усилия около 50 стран, состоится в ближайшие 10 дней в онлайн-формате.
Главные тезисы
- Следующее заседание Контактной группы “Рамштайн” по вопросам обороны Украины пройдет в онлайн-формате в ближайшие 10 дней.
- Встреча организована под руководством Великобритании и Германии, с участием около 50 стран.
Следующий "Рамштайн" состоится в течение 10 дней
Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, главный координатор немецкой военной помощи Украины, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ, журналистам в Киеве.
Последнее заседание Контактной группы прошло 4 июня.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-