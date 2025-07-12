Помощь Украине. Немецкий генерал Фрейдинг назвал дату следующего "Рамштайна"
Категория
Мир
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Помощь Украине. Немецкий генерал Фрейдинг назвал дату следующего "Рамштайна"

Фройдинг
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Источник:  Укринформ

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), объединяющей усилия около 50 стран, состоится в ближайшие 10 дней в онлайн-формате.

Главные тезисы

  • Следующее заседание Контактной группы “Рамштайн” по вопросам обороны Украины пройдет в онлайн-формате в ближайшие 10 дней.
  • Встреча организована под руководством Великобритании и Германии, с участием около 50 стран.

Следующий "Рамштайн" состоится в течение 10 дней

Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, главный координатор немецкой военной помощи Украины, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ, журналистам в Киеве.

Заседание состоится в Германии, да. Это будет виртуальная встреча, как министры решили в настоящее время. И она будет под руководством Великобритании и Германии, как мы это делали на последних встречах Рамштайна. Она будет запланирована на следующие дни и пройдет в течение следующих 10 дней.

Кристиан Фрейдинг

Кристиан Фрейдинг

Генерал-майор

Последнее заседание Контактной группы прошло 4 июня.

Впервые с момента ее создания министр обороны США Пит Гегсет не присутствовал на ее заседании.

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