Допомога Україні. Німецький генерал Фройдінг назвав дату наступного "Рамштайну"
Категорія
Світ
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Допомога Україні. Німецький генерал Фройдінг назвав дату наступного "Рамштайну"

Фройдінг
Джерело:  Укрінформ

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка об’єднує зусилля близько 50 країн, відбудеться протягом найближчих 10 днів в онлайн-форматі.

Головні тези:

  • Наступне засідання “Рамштайну” відбудеться протягом наступних 10 днів у форматі онлайн з участю близько 50 країн.
  • Зустріч буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як міністри вирішили на попередніх засіданнях.
  • Це буде віртуальна зустріч, організована в Німеччині, під час якої обговорюватимуться питання оборонної стратегії для України.

Наступний “Рамштайн” відбудеться протягом 10 днів

Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінґ, головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН, журналістам у Києві.

Засідання відбудеться у Німеччині, так. Це буде віртуальна зустріч, як міністри вирішили на цей час. І вона буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як ми це робили на останніх зустрічах «Рамштайну». Вона буде запланована на наступні дні і відбудеться протягом наступних 10 днів.

Крістіан Фройдінґ

Крістіан Фройдінґ

Генерал-майор

Останнє засідання Контактної групи пройшло 4 червня.

Вперше з часу її створення міністр оборони США Піт Гегсет не був присутній на її засіданні.

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