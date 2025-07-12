Допомога Україні. Німецький генерал Фройдінг назвав дату наступного "Рамштайну"

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка об’єднує зусилля близько 50 країн, відбудеться протягом найближчих 10 днів в онлайн-форматі.
Головні тези:
- Наступне засідання “Рамштайну” відбудеться протягом наступних 10 днів у форматі онлайн з участю близько 50 країн.
- Зустріч буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як міністри вирішили на попередніх засіданнях.
- Це буде віртуальна зустріч, організована в Німеччині, під час якої обговорюватимуться питання оборонної стратегії для України.
Наступний “Рамштайн” відбудеться протягом 10 днів
Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінґ, головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН, журналістам у Києві.
Останнє засідання Контактної групи пройшло 4 червня.
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