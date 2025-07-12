Допомога Україні. Німецький генерал Фройдінг назвав дату наступного "Рамштайну"

Засідання відбудеться у Німеччині, так. Це буде віртуальна зустріч, як міністри вирішили на цей час. І вона буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як ми це робили на останніх зустрічах «Рамштайну». Вона буде запланована на наступні дні і відбудеться протягом наступних 10 днів.