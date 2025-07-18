Глава Пентагону Гегсет візьме участь у новому "Рамштайні" — коли саме
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Глава Пентагону Гегсет візьме участь у новому "Рамштайні" — коли саме

Гегсет

Наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться 21 липня на ньому очікують у тому числі очільника Пентагону Піта Гегсета.

Головні тези:

  • На черговій зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі 'Рамштайн' 21 липня очікується участь очільника Пентагону Піта Гегсета.
  • За інформацією заяви Об’єднаної делегації Британії у НАТО, на засіданні також будуть присутні генсек НАТО, новий командувач сил НАТО у Європі та інші учасники.
  • Планується, що це буде перше засідання після призначення на посаду міністра оборони України Дениса Шмигаля.

21 липня відбудеться чергова зустріч у форматі “Рамштайн”

Відповідне оголошення з’явилось на сторінці Об’єднаної делегації Британії у НАТО.

У заяві зазначають, що 21 липня Британія та Німеччина співголовуватимуть на черговому засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Очікується участь у тому числі міністра оборони США Піта Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.

Це також буде перше засідання після змін в українському уряді і призначення на посаду міністра оборони Дениса Шмигаля замість Рустема Умєрова.

В анонсі дати не уточнили формат зустрічі, проте топгенерал Бундесверу Крістіан Фройдінг раніше казав, що її планують як онлайн-засідання.

Нагадаємо, у червні міністр оборони США вперше пропустив засідання "Рамштайну" — країну представляв посол при НАТО, також Гегсет пропустив засідання Ради Україна-НАТО.

Під час квітневої зустрічі формату "Рамштайн" в Брюсселі Гегсет брав участь онлайн.

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