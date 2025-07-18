Глава Пентагону Гегсет візьме участь у новому "Рамштайні" — коли саме

Наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться 21 липня на ньому очікують у тому числі очільника Пентагону Піта Гегсета.
Головні тези:
- На черговій зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі 'Рамштайн' 21 липня очікується участь очільника Пентагону Піта Гегсета.
- За інформацією заяви Об’єднаної делегації Британії у НАТО, на засіданні також будуть присутні генсек НАТО, новий командувач сил НАТО у Європі та інші учасники.
- Планується, що це буде перше засідання після призначення на посаду міністра оборони України Дениса Шмигаля.
21 липня відбудеться чергова зустріч у форматі “Рамштайн”
Відповідне оголошення з’явилось на сторінці Об’єднаної делегації Британії у НАТО.
Очікується участь у тому числі міністра оборони США Піта Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.
Це також буде перше засідання після змін в українському уряді і призначення на посаду міністра оборони Дениса Шмигаля замість Рустема Умєрова.
В анонсі дати не уточнили формат зустрічі, проте топгенерал Бундесверу Крістіан Фройдінг раніше казав, що її планують як онлайн-засідання.
Під час квітневої зустрічі формату "Рамштайн" в Брюсселі Гегсет брав участь онлайн.
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