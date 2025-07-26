Массированная атака России на Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие

Ночью 26 июля армия РФ устроила новую массированную комбинированную атаку на Днепр и область. Согласно последним данным, два человека погибли, 5 пострадали. Местные власти сообщают о пожарах и большом количестве повреждений.
Главные тезисы
- Местные власти подтвердили гибель одного человека и ранения еще четырех в Днепровском районе
- Ситуация остается напряженной, учитывая продолжение атак и угрозу безопасности мирных жителей.
Последствия атаки России на Днепропетровщину
О ситуации в регионе рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, в Днепре погиб мужчина, пострадала женщина.
Под удар врага попала одна из многоэтажек, а также промышленные предприятия. В отдельных локациях вспыхнули пожары, на парковке горели автомобили.
Также Лысак сообщает о нескольких возгораниях — и в Днепровском районе. В огне оказался торговый центр.
Местные власти официально подтвердили, что в Днепровском районе погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Как сообщил Сергей Лысак, по Покровской общине Синельниковского района агрессор ударил КАБами, вспыхнул пожар.
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