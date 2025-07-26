Массированная атака России на Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Массированная атака России на Днепропетровщину — есть погибшие и пострадавшие

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия атаки России на Днепропетровщину
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Ночью 26 июля армия РФ устроила новую массированную комбинированную атаку на Днепр и область. Согласно последним данным, два человека погибли, 5 пострадали. Местные власти сообщают о пожарах и большом количестве повреждений.

Главные тезисы

  • Местные власти подтвердили гибель одного человека и ранения еще четырех в Днепровском районе
  • Ситуация остается напряженной, учитывая продолжение атак и угрозу безопасности мирных жителей.

Последствия атаки России на Днепропетровщину

О ситуации в регионе рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Страшная ночь. Массированная комбинированная атака на область. Предварительно, 7 ракет и 26 БПЛА защитники неба сбили.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

начальник Днепропетровской ОВА

Фото: dnipropetrovskaODA/23155

По его словам, в Днепре погиб мужчина, пострадала женщина.

Под удар врага попала одна из многоэтажек, а также промышленные предприятия. В отдельных локациях вспыхнули пожары, на парковке горели автомобили.

Также Лысак сообщает о нескольких возгораниях — и в Днепровском районе. В огне оказался торговый центр.

Фото: dnipropetrovskaODA/23155

Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава.

Местные власти официально подтвердили, что в Днепровском районе погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Как сообщил Сергей Лысак, по Покровской общине Синельниковского района агрессор ударил КАБами, вспыхнул пожар.

Фото: dnipropetrovskaODA/23155

По Покровской общине Никопольского района попал FPV-дрон. Атаковал противник и Марганецкую общину.

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