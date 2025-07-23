Трамп обещает ВСУ лучшую военную технику в мире

Наши большие компании производят лучшую военную технику в мире и теперь будут ее продавать, а те будут использовать. Даже те, кто против войны, как и я, говорят: "Ого, это неплохо, это довольно неплохо". Следовательно, они (украинцы — ред.) смогут защитить себя, мы больше не будем платить за это и я считаю, это очень важно.