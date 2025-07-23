Трамп обещает ВСУ лучшую военную технику в мире
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп обещает ВСУ лучшую военную технику в мире

Трамп
Читати українською
Источник:  Fox News

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США производят лучшую военную технику в мире. По словам президента, именно ее будут получать Силы обороны Украины для эффективного сдерживания российской агрессии.

Главные тезисы

  • Трамп подтвердил, что не отказался от своего плана поддержки Украины.
  • Также он считает, что Байден выбрал ошибочный сценарий помощи Киеву.

Трамп считает, что ВСУ получат лучшую технику

Как считает американский лидер, украинский народ действительно смело защищается от российского вторжения.

Он также добавил, что ВСУ смогут продолжать борьбу и в будущем благодаря тому, что члены НАТО теперь покупают американское оружие для Украины.

Наши большие компании производят лучшую военную технику в мире и теперь будут ее продавать, а те будут использовать. Даже те, кто против войны, как и я, говорят: "Ого, это неплохо, это довольно неплохо". Следовательно, они (украинцы — ред.) смогут защитить себя, мы больше не будем платить за это и я считаю, это очень важно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне глава Белого дома в очередной раз набросился с обвинениями на своего предшественника Джо Байдена.

Он подверг критике подход демократа к оказанию помощи Киеву.

Байден раздал оборудование или наличные деньги на 350 миллиардов, хуже техники наличные. Так когда-то мы хотим об этом узнать, правда? Но они должны были купить собственное оборудование, хотя, знаете, чувствую, что не каждый доллар пошел на технику, — предположил Трамп.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США пригрозили Китаю и вступились за Украину
В США предлагают "осудить Китай"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Новые переговоры Украины и РФ. Зеленский определил состав делегации
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Франция заявила о резком изменении позиции Трампа относительно Украины
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?