Трамп обещает ВСУ лучшую военную технику в мире

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США производят лучшую военную технику в мире. По словам президента, именно ее будут получать Силы обороны Украины для эффективного сдерживания российской агрессии.
Главные тезисы
- Трамп подтвердил, что не отказался от своего плана поддержки Украины.
- Также он считает, что Байден выбрал ошибочный сценарий помощи Киеву.
Трамп считает, что ВСУ получат лучшую технику
Как считает американский лидер, украинский народ действительно смело защищается от российского вторжения.
Он также добавил, что ВСУ смогут продолжать борьбу и в будущем благодаря тому, что члены НАТО теперь покупают американское оружие для Украины.
На этом фоне глава Белого дома в очередной раз набросился с обвинениями на своего предшественника Джо Байдена.
Он подверг критике подход демократа к оказанию помощи Киеву.
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