Франция заявила о резком изменении позиции Трампа относительно Украины
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Франция заявила о резком изменении позиции Трампа относительно Украины

Трамп
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Источник:  BFM TV

Шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро убежден, что американский лидер Дональд Трамп наконец перешел на сторону Украины и будет помогать ей выстоять в войне против страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Как считает Барро, действия Трампа являются важным сигналом поддержки Украины.
  • Он рассчитывает, что США введут санкции против России как можно быстрее.

Команда Макрона считает, что Трамп будет поддерживать Украину

Как считает Барро, глава Белого дома, учитывая его последние заявления, вероятнее всего, выбрал путь поддержки Украины на фоне ее войны с Россией.

Я констатирую, что президент Трамп поставил 50-дневный ультиматум Владимиру Путину по поводу прекращения огня под угрозой очень жестких санкций… Я также констатирую, что он выразил готовность предоставить военное оборудование Украине.

Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро

Глава МИД Франции

По убеждению шефа французской дипломатии, решение относительно военной помощи Киеву является, "несомненно, самым вероятным знаком" того, что Дональд Трамп "выбрал свою сторону".

Барро считает, что президент США действительно решительно настроен вернуть справедливый мир в Украину.

На этом фоне французский дипломат официально подтвердил, что лидеры Европы уже несколько недель координируют свои действия с "американскими сенаторами, разработавшими пакет санкций, аналогичный тому, который мы приняли на европейском уровне".

Я надеюсь, что этот пакет американских санкций… будет принят как можно скорее, — подчеркнул Барро.

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