Франція заявила про різку зміну позиції Трампа щодо України
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Франція заявила про різку зміну позиції Трампа щодо України

Трамп
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Джерело:  BFM TV

Шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро переконаний, що американський лідер Дональд Трамп врешті-решт перейшов на бік України та буде допомагати їй вистояти у війні проти країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Як вважає Барро, дії Трампа є важливим сигналом щодо підтримки України.
  • Він розраховує, що США введуть санкції проти Росії якомога швидше.

Команда Макрона вважає, що Трамп буде підтримувати Україну

Як вважає Барро, очільник Білого дому, враховуючи його останні заяви, найімовірніше, обрав підтримку України на тлі її війни з Росією.

Я констатую, що президент Трамп поставив 50-денний ультиматум Володимиру Путіну щодо припинення вогню під загрозою дуже жорстких санкцій… Я також констатую, що він висловив готовність надати військове обладнання Україні.

Жан-Ноель Барро

Жан-Ноель Барро

Глава МЗС Франції

На переконання шефа французької дипломатії, рішення стосовно військової допомоги Києву є, "безсумнівно, найвірогіднішим знаком" того, що Дональд Трамп "обрав свою сторону”.

Барро вважає, що президент США дійсно рішуче налаштований повернути справедливий мир в Україну.

На цьому тлі французький дипломат офіційно підтвердив, що лідери Європи вже кілька тижнів координують свої дії з "американськими сенаторами, які розробили пакет санкцій, аналогічний тому, який ми ухвалили на європейському рівні".

Я маю надію, що цей пакет американських санкцій… буде ухвалений якомога швидше, — наголосив Барро.

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