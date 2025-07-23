Нові переговори України та РФ. Зеленський визначив склад делегації

На сайті Офісу президента України оприлюднено указ, у якому визначено склад делегації на переговорах з Росією, що повинні відбутися у Стамбулі 23 липня. Його підписав глава держави Володимир Зеленський.
Головні тези:
- До складу української делегації увійдуть 14 осіб.
- Офіційний Київ уже розкрив порядок денний нової зустрічі у Туреччині.
Хто представить Україну на переговорах з Росією
Очільником нової делегації стане секретар РНБО Рустем Умєров.
Загалом до української делегації увійдуть 14 осіб:
радник керівника ОПУ Олександр Бевз,
заступник начальника штабу командування ВМС ЗСУ Олександр Дьяков,
перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця,
представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса,
офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов,
заступники СБУ Олег Луговський та Олександр Поклад,
заступники начальника Генштабу Євгеній Острянський та Олексій Шевченко,
заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький,
начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Андрій Фомін,
старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов,
заступник начальника штабу Командування ПС ЗСУ Євген Шинкарьов.
Що важливо розуміти, офіційний Київ нещодавно оголосив порядок денний наступної зустрічі:
повернення військовополонених,
повернення викрадених Росією дітей,
підготовка зустрічі на рівні глав держави.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-