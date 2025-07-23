Україна уразила 13 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 13 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та два засоби РЕБ російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1246 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 23 липня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1045220 (+970) осіб

  • танків — 11041 (+3) од

  • бойових броньованих машин — 23037 (+2) од

  • артилерійських систем — 30722 (+42) од

  • РСЗВ — 1446 (+1) од

  • засоби ППО — 1199 (+0) од

  • літаків — 421 (+0) од

  • гелікоптерів — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 47552 (+115)

  • крилаті ракети — 3533 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 56041 (+88)

  • спеціальна техніка — 3935 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

22 липня армія Росії завдала одного ракетного та 167 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 113 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, ворог здійснив 5686 обстрілів, зокрема 39 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3579 дронів-камікадзе.

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