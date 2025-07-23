Україна уразила 13 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та два засоби РЕБ російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1246 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 23 липня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1045220 (+970) осіб
танків — 11041 (+3) од
бойових броньованих машин — 23037 (+2) од
артилерійських систем — 30722 (+42) од
РСЗВ — 1446 (+1) од
засоби ППО — 1199 (+0) од
літаків — 421 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 47552 (+115)
крилаті ракети — 3533 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 56041 (+88)
спеціальна техніка — 3935 (+0)
22 липня армія Росії завдала одного ракетного та 167 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 113 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, ворог здійснив 5686 обстрілів, зокрема 39 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3579 дронів-камікадзе.
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