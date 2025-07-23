Украина поразила 13 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и два средства РЭБ российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1246 день полномасштабной войны России против Украины.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 23 июля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1045220 (+970) человек
танков — 11041 (+3) ед
боевых бронированных машин — 23037 (+2) ед
артиллерийских систем — 30722 (+42) ед
РСЗО — 1446 (+1) ед
средства ПВО — 1199 (+0) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 47552 (+115)
крылатые ракеты — 3533 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 56041 (+88)
специальная техника — 3935 (+0)
22 июля армия России нанесла один ракетный и 167 авиационных ударов, применила одну ракету и сбросила 113 управляемых авиационных бомб.
Более того, враг совершил 5686 обстрелов, в том числе 39 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3579 дронов-камикадзе.
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