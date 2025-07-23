Украина поразила 13 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и два средства РЭБ российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 23 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1045220 (+970) человек

танков — 11041 (+3) ед

боевых бронированных машин — 23037 (+2) ед

артиллерийских систем — 30722 (+42) ед

РСЗО — 1446 (+1) ед

средства ПВО — 1199 (+0) ед

самолетов — 421 (+0) ед

вертолетов — 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 47552 (+115)

крылатые ракеты — 3533 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 56041 (+88)

специальная техника — 3935 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

22 июля армия России нанесла один ракетный и 167 авиационных ударов, применила одну ракету и сбросила 113 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг совершил 5686 обстрелов, в том числе 39 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3579 дронов-камикадзе.