Украина поразила 13 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 13 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и два средства РЭБ российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1246 день полномасштабной войны России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 23 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1045220 (+970) человек

  • танков — 11041 (+3) ед

  • боевых бронированных машин — 23037 (+2) ед

  • артиллерийских систем — 30722 (+42) ед

  • РСЗО — 1446 (+1) ед

  • средства ПВО — 1199 (+0) ед

  • самолетов — 421 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 47552 (+115)

  • крылатые ракеты — 3533 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 56041 (+88)

  • специальная техника — 3935 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

22 июля армия России нанесла один ракетный и 167 авиационных ударов, применила одну ракету и сбросила 113 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг совершил 5686 обстрелов, в том числе 39 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3579 дронов-камикадзе.

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