Новые переговоры Украины и РФ. Зеленский определил состав делегации

На сайте Офиса президента Украины обнародован указ, в котором определен состав делегации на переговорах с Россией, которые должны пройти в Стамбуле 23 июля. Его подписал глава государства Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- В состав украинской делегации войдут 14 человек.
- Официальный Киев уже раскрыл повестку дня новой встречи в Турции.
Кто представит Украину на переговорах с Россией
Главой новой делегации станет секретарь СНБО Рустем Умеров.
Всего в украинскую делегацию войдут 14 человек:
советник руководителя ОПУ Александр Бевз,
заместитель начальника штаба командования ВМС ВСУ Александр Дьяков,
первый заместитель главы МИД Сергей Кислица,
представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса,
офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев,
заместители СБУ Олег Луговский и Александр Поклад,
заместители начальника Генштаба Евгений Острянский и Алексей Шевченко,
заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий,
начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба Андрей Фомин,
старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов,
заместитель начальника штаба Командования ВС ВСУ Евгений Шинкарев.
Что важно понимать, официальный Киев недавно объявил повестку дня следующей встречи:
возвращение военнопленных,
возвращение похищенных Россией детей,
подготовка встречи на уровне глав страны.
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