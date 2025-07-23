Новые переговоры Украины и РФ. Зеленский определил состав делегации
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Новые переговоры Украины и РФ. Зеленский определил состав делегации

Офис Президента Украины
Зеленский
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На сайте Офиса президента Украины обнародован указ, в котором определен состав делегации на переговорах с Россией, которые должны пройти в Стамбуле 23 июля. Его подписал глава государства Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • В состав украинской делегации войдут 14 человек.
  • Официальный Киев уже раскрыл повестку дня новой встречи в Турции.

Кто представит Украину на переговорах с Россией

Главой новой делегации станет секретарь СНБО Рустем Умеров.

Всего в украинскую делегацию войдут 14 человек:

  • советник руководителя ОПУ Александр Бевз,

  • заместитель начальника штаба командования ВМС ВСУ Александр Дьяков,

  • первый заместитель главы МИД Сергей Кислица,

  • представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса,

  • офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев,

  • заместители СБУ Олег Луговский и Александр Поклад,

  • заместители начальника Генштаба Евгений Острянский и Алексей Шевченко,

  • заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий,

  • начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба Андрей Фомин,

  • старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов,

  • заместитель начальника штаба Командования ВС ВСУ Евгений Шинкарев.

Что важно понимать, официальный Киев недавно объявил повестку дня следующей встречи:

  1. возвращение военнопленных,

  2. возвращение похищенных Россией детей,

  3. подготовка встречи на уровне глав страны.

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