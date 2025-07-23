Зеленский отреагировал на скандал вокруг ограничения НАБУ и САП — видео

Вечером 22 июля глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору. Ночью 23 июля он выступил с первым заявлением на этот счет, пообещав, что антикоррупционная инфраструктура в Украине продолжит работать.
Главные тезисы
- Еще утром 22 июля главы НАБУ и САП призвали президента ветировать законопроект, ограничивающий их деятельность.
- Акции протеста прошли в нескольких больших городах Украины.
Зеленский заявил, что хочет очистить НАБУ и САП
По словам президента, у него были разговоры по этому поводу с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.
Зеленский отметил, что речь шла о разных вызовах.
Глава государства добавил, что хочет видеть в Украине обеспечение "неотвратимости наказания", и чтобы общество это тоже видело.
Что важно понимать, главы НАБУ и САП еще утром 22 июля призвали Владимира Зеленского не подписывать документ, ограничивающий их деятельность.
В Киеве, Львове, Одессе и Днепре сотни людей вышли на акции протеста, также призывая президента ветировать законопроект. Украинский лидер пока никоим образом на это не отреагировал.
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