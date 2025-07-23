Зеленский отреагировал на скандал вокруг ограничения НАБУ и САП — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на скандал вокруг ограничения НАБУ и САП — видео

Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что хочет очистить НАБУ и САП
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Вечером 22 июля глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору. Ночью 23 июля он выступил с первым заявлением на этот счет, пообещав, что антикоррупционная инфраструктура в Украине продолжит работать.

Главные тезисы

  • Еще утром 22 июля главы НАБУ и САП призвали президента ветировать законопроект, ограничивающий их деятельность.
  • Акции протеста прошли в нескольких больших городах Украины.

Зеленский заявил, что хочет очистить НАБУ и САП

По словам президента, у него были разговоры по этому поводу с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.

Зеленский отметил, что речь шла о разных вызовах.

Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний — от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше. Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания тем, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежат, должны расследоваться.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства добавил, что хочет видеть в Украине обеспечение "неотвратимости наказания", и чтобы общество это тоже видело.

Что важно понимать, главы НАБУ и САП еще утром 22 июля призвали Владимира Зеленского не подписывать документ, ограничивающий их деятельность.

В Киеве, Львове, Одессе и Днепре сотни людей вышли на акции протеста, также призывая президента ветировать законопроект. Украинский лидер пока никоим образом на это не отреагировал.

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