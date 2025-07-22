ЕС безотлагательно обратился к Украине из-за попыток ограничить НАБУ и САП
Категория
Украина
Дата публикации

ЕС безотлагательно обратился к Украине из-за попыток ограничить НАБУ и САП

ЕС озвучил свою позицию относительно НАБУ и САП
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Источник:  Украинская правда

Официальный Брюссель не скрывает, что обеспокоен из-за недавних действий власти Украины относительно ее антикоррупционных институтов НАБУ и САП. С заявлением по этому поводу выступил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье. Он четко дал понять, что последние события могут воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС.

Главные тезисы

  • ЕС поддерживает независимость антикоррупционных органов.
  • Директор НАБУ призвал президента Украины не подписывать законопроект №12414.

ЕС озвучил свою позицию относительно НАБУ и САП

Как отметил Гийом Мерсье, именно НАБУ и САП имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо для того, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности.

На этом фоне представитель напомнил, что официальный Брюссель оказывает Украине существенную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".

Для вступления Украины в ЕС необходима мощная возможность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость. ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину для соблюдения верховенства права, — подчеркнул Гийом Мерсье.

По словам инсайдеров СМИ в ЕС, принятие Радой законопроекта №12414, безусловно, повлияет на результат ежегодного оценивания прогресса Украины на ее пути к членству в блоке.

Европейские дипломаты сделали все, чтобы донести это как можно яснее до украинской власти, — пишет ZN.UA.

На фоне последних событий директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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