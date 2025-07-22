ЕС безотлагательно обратился к Украине из-за попыток ограничить НАБУ и САП

Официальный Брюссель не скрывает, что обеспокоен из-за недавних действий власти Украины относительно ее антикоррупционных институтов НАБУ и САП. С заявлением по этому поводу выступил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье. Он четко дал понять, что последние события могут воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС.
Главные тезисы
- ЕС поддерживает независимость антикоррупционных органов.
- Директор НАБУ призвал президента Украины не подписывать законопроект №12414.
ЕС озвучил свою позицию относительно НАБУ и САП
Как отметил Гийом Мерсье, именно НАБУ и САП имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо для того, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности.
На этом фоне представитель напомнил, что официальный Брюссель оказывает Украине существенную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".
По словам инсайдеров СМИ в ЕС, принятие Радой законопроекта №12414, безусловно, повлияет на результат ежегодного оценивания прогресса Украины на ее пути к членству в блоке.
Европейские дипломаты сделали все, чтобы донести это как можно яснее до украинской власти, — пишет ZN.UA.
На фоне последних событий директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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