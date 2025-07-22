Рада приняла скандальный законопроект №12414

22 июля Верховная Рада Украины проголосовала в целом за законопроект №12414, который делает независимые антикоррупционные ведомства НАБУ и САП подконтрольны Генеральной прокуратуре.
Главные тезисы
- Принятие закона может привести к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины.
- НАБУ и САП призвали депутатов воздержаться от голосования за этот законопроект, однако их не послушали.
Что известно о новом решении Рады
За скандальный законопроект с правками проголосовали 263 депутата.
Несколько народных избранников перед голосованием за законопроект заблокировали трибуну.
По словам нардепа Ярослава Железняка, это "единственный вариант, как можно хоть теоретически остановить" принятие законопроекта.
Что важно понимать, законопроект №12414 предусматривает:
Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, изменять подследственность, передавая дело другим органам;
может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
сам разрешает споры о подследственности;
самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только Генпрокурор.
Смотрите брифинг НАБУ и САП по этому поводу:
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