Рада приняла скандальный законопроект №12414
Категория
Украина
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Рада приняла скандальный законопроект №12414

Верховная Рада Украины
Что известно о новом решении Рады
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22 июля Верховная Рада Украины проголосовала в целом за законопроект №12414, который делает независимые антикоррупционные ведомства НАБУ и САП подконтрольны Генеральной прокуратуре.

Главные тезисы

  • Принятие закона может привести к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины.
  • НАБУ и САП призвали депутатов воздержаться от голосования за этот законопроект, однако их не послушали.

Что известно о новом решении Рады

За скандальный законопроект с правками проголосовали 263 депутата.

Несколько народных избранников перед голосованием за законопроект заблокировали трибуну.

По словам нардепа Ярослава Железняка, это "единственный вариант, как можно хоть теоретически остановить" принятие законопроекта.

Перед этим комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал изменения в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП могут стать зависимыми от решений генерального прокурора. В настоящее время это независимые антикоррупционные институты.

Что важно понимать, законопроект №12414 предусматривает:

  • Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

  • имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, изменять подследственность, передавая дело другим органам;

  • может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

  • сам разрешает споры о подследственности;

  • самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

  • руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только Генпрокурор.

Смотрите брифинг НАБУ и САП по этому поводу:

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