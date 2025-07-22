Рада приняла скандальный законопроект №12414

Перед этим комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал изменения в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП могут стать зависимыми от решений генерального прокурора. В настоящее время это независимые антикоррупционные институты.