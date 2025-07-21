"Крот" российских спецслужб — СБУ задержала сотрудника элитного подразделения НАБУ

Служба безопасности и ОГП разоблачили агентурное проникновение ФСБ в Национальное антикоррупционное бюро Украины. По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в самом элитном закрытом подразделении «Д-2» и шпионил для российской спецслужбы.

"Крит" ФСБ шпионил для России в рядах НАБУ

Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов — заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал бежавшему президенту перебраться в Россию, а сам остался в Крыму, вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ.

Служба безопасности задокументировала, по меньшей мере, 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича со стороны фигуранта.

Среди прочего, «крит» собирал для ФСБ учредительные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал теракты и специальные информационные операции.

Чтобы получить персональную информацию о потенциальных целях, фигурант использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины.

За каждое выполненное задание агент получал от куратора деньги, поступавшие на его банковскую карту.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины сообщали руководство НАБУ о возможных рисках по отношению к указанному сотруднику. Впрочем, руководство ведомства не приняло никаких мер реагирования, а фигурант после этого продолжил работу в занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности.

В дальнейшем после тщательного документирования преступлений «крота» СБУ и ОГП задержали его. У него изъяты телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором.

В настоящее время агент РФ сообщил о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.