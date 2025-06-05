СБУ предупреждает о новой схеме вербовки украинцев спецслужбами РФ

Служба безопасности Украины сообщает о новой тактике российских спецслужб при попытках вербовки украинцев. В последнее время выросло количество случаев, когда враг представляется «сотрудником СБУ» и ставит преступные задачи, которые нужно выполнить якобы «в интересах Украинского Государства».

Россия применяет новую тактику вербовки украинцев

Это так называемый прием спецопераций «под чужим флагом», который по сей день фактически не использовался российскими захватчиками, но они активно пытаются применить сейчас.

В течение последних недель СБУ предотвратила несколько подобных преступлений и призывает украинцев быть бдительными и не подвергаться враждебным провокациям. Поделиться

Тактика вербовки, которую все чаще используют российские спецслужбы, заключается в том, что гражданам в мессенджеры рассылается повестка с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства. Обычно вымышленным поводом для этого дела является приобретение «запрещенных в Украине товаров».

После этого неизвестные контактируют с гражданином по телефону и предлагают помощь в «закрытии уголовного производства». Чтобы решить этот вопрос, они требуют выполнить поставленные ими задачи:

проследить за перемещениями какого-либо лица;

перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой;

сделать денежный перевод на неизвестную карточку, якобы являющуюся счетом для «донатов на ВСУ»;

приобрести необходимые химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;

совершить поджог авто Сил обороны или административного здания;

осуществить диверсию и т.д.

Во время этих контактов российские кураторы также требуют установить вредоносное программное обеспечение, с помощью которого следят за владельцем гаджета.

Если раньше приоритетными целями вербовки российских спецслужб были подростки, то теперь — и пожилые люди.

Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках действующего законодательства. Представители СБУ не требуют установки постороннего ПО на телефон и ни в коем случае не ставят каких-либо сомнительных «задач».

В случае получения повестки, которая кажется подозрительной или контактов с неизвестными людьми, представляемыми сотрудниками СБУ, обращайтесь в официальный чат-бот Службы безопасности.