Разрабатывает навигацию для ракет РФ — инженер-предатель Барсук получил подозрение от СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на инженера-изменника Олега Барсука, который после побега из Украины в РФ стал главным разработчиком спутниковой навигации для ракетного вооружения рашистов.

СБУ сообщила о подозрении инженеру-предателю Барсуку

По материалам дела, 61-летний фигурант ранее возглавлял лабораторию на одном из оборонных заводов Черкасской области, но в 2009 году уволился и уехал в РФ.

После переезда в Москву Барсук согласился занимать должность заместителя гендиректора конструкторского бюро «Навес», входящего в список ведущих компаний военно-промышленного комплекса РФ.

В этой должности он руководит разработкой новых и модернизацией существующих навигационных систем GPS/GLONASS для крылатых и баллистических ракет.

По материалам дела, только в 2023 году под руководством Барсука было изготовлено около 3200 спутниковых блоков, в том числе для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Поделиться

В дальнейшем оккупанты использовали это оборудование для осуществления воздушных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Соответствующие системы наведения также есть в ракетах Х-101, Х-59 и «Калибр», которыми рашисты так же регулярно атакуют украинские объекты.