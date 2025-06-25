Разрабатывает навигацию для ракет РФ — инженер-предатель Барсук получил подозрение от СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Разрабатывает навигацию для ракет РФ — инженер-предатель Барсук получил подозрение от СБУ

СБУ
ракеты
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Служба безопасности собрала доказательную базу на инженера-изменника Олега Барсука, который после побега из Украины в РФ стал главным разработчиком спутниковой навигации для ракетного вооружения рашистов.

Главные тезисы

  • Олег Барсук стал главным разработчиком спутниковой навигации для ракетного вооружения в России после побега из Украины.
  • Инженер участвовал в разработке более 3200 спутниковых блоков, включая для комплексов “Искандер”.
  • Благодаря деятельности Барсука, Россия получила возможность использовать модернизированные ракеты с навигационными системами против Украины.

СБУ сообщила о подозрении инженеру-предателю Барсуку

По материалам дела, 61-летний фигурант ранее возглавлял лабораторию на одном из оборонных заводов Черкасской области, но в 2009 году уволился и уехал в РФ.

После переезда в Москву Барсук согласился занимать должность заместителя гендиректора конструкторского бюро «Навес», входящего в список ведущих компаний военно-промышленного комплекса РФ.

В этой должности он руководит разработкой новых и модернизацией существующих навигационных систем GPS/GLONASS для крылатых и баллистических ракет.

По материалам дела, только в 2023 году под руководством Барсука было изготовлено около 3200 спутниковых блоков, в том числе для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

В дальнейшем оккупанты использовали это оборудование для осуществления воздушных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Соответствующие системы наведения также есть в ракетах Х-101, Х-59 и «Калибр», которыми рашисты так же регулярно атакуют украинские объекты.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Олегу Барсуку о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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