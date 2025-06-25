Розробляє навігацію для ракет РФ — інженер-зрадник Борсук отримав підозру від СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на інженера-зрадника Олега Борсука, який після втечі з України до РФ став головним розробником супутникової навігації для ракетного озброєння рашистів.

СБУ повідомила про підозру інженеру-зраднику Борсуку

За матеріалами справи, 61-річний фігурант раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів на Черкащині, але у 2009 році звільнився та виїхав до РФ.

Після переїзду до Москви Борсук погодився обіймати посаду заступника гендиректора конструкторського бюро «Навіс», яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу РФ.

На цій посаді він керує розробкою нових та модернізацією наявних навігаційних систем GPS/GLONASS для крилатих і балістичних ракет.

За матеріалами справи, лише у 2023 році під керівництвом Борсука було виготовлено майже 3200 супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер». Поширити

Надалі окупанти використовували це обладнання для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та «Калібр», якими рашисти так само регулярно атакують українські об’єкти.