Розробляє навігацію для ракет РФ — інженер-зрадник Борсук отримав підозру від СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на інженера-зрадника Олега Борсука, який після втечі з України до РФ став головним розробником супутникової навігації для ракетного озброєння рашистів.
Головні тези:
- Олег Борсук, колишній головний розробник лабораторії в Україні, став ключовим фігурантом в розробці навігаційних систем для ракет РФ.
- Борсук вступив до російського конструкторського бюро та розробив понад 3200 супутникових блоків для військової техніки, включаючи ракетні комплекси «Іскандер».
- Результатом діяльності Борсука стала можливість агресії Росії проти України за допомогою ракет з модернізованими навігаційними системами.
СБУ повідомила про підозру інженеру-зраднику Борсуку
За матеріалами справи, 61-річний фігурант раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів на Черкащині, але у 2009 році звільнився та виїхав до РФ.
Після переїзду до Москви Борсук погодився обіймати посаду заступника гендиректора конструкторського бюро «Навіс», яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу РФ.
На цій посаді він керує розробкою нових та модернізацією наявних навігаційних систем GPS/GLONASS для крилатих і балістичних ракет.
Надалі окупанти використовували це обладнання для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України.
Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та «Калібр», якими рашисти так само регулярно атакують українські об’єкти.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Олегу Борсуку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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