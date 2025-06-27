НАБУ и САП просят отстранить вице-премьера Чернышева от должности

НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. Кроме того, было направлено ходатайством об отстранении чиновника от должности.
Главные тезисы
- НАБУ и САП ранее сообщали о раскрытии коррупционной схемы в строительной отрасли с участием чиновников.
- Из-за нее Украина могла понести убытки более чем в 1 млрд грн.
О чем у суда просят НАБУ и САП
Более того, указано, что САП также требует возложения на фигуранта следующих обязанностей:
прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
не отлучаться из населенного пункта, где он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;
сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;
воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
носить электронное средство контроля.
Что важно понимать, еще 2 недели назад НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.
Они сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанных с Чернышевым, — бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-