НАБУ и САП просят отстранить вице-премьера Чернышева от должности

НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. Кроме того, было направлено ходатайством об отстранении чиновника от должности.

О чем у суда просят НАБУ и САП

Более того, указано, что САП также требует возложения на фигуранта следующих обязанностей:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

не отлучаться из населенного пункта, где он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

носить электронное средство контроля.

В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней. Если подозреваемый не исполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им меры пресечения, прокурор вправе обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгий. Поделиться

Что важно понимать, еще 2 недели назад НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.