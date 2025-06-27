НАБУ і САП просять відсторонити віцепремʼєра Чернишова від посади

НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Окрім того, було скероване клопотанням про відсторонення високопосадовця від посади.

Про що у суду просять НАБУ та САП

Ба більше, вказано, що САП також вимагає покладення на фігуранта таких обов’язків:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

носити електронний засіб контролю.

У разі визначення судом указаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави впродовж 5 днів. Якщо підозрюваний не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий. Поширити

Що важливо розуміти, ще 2 тижні тому НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.