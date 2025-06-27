НАБУ і САП просять відсторонити віцепремʼєра Чернишова від посади
Категорія
Україна
Дата публікації

НАБУ і САП просять відсторонити віцепремʼєра Чернишова від посади

НАБУ
Про що у суду просять НАБУ та САП

НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Окрім того, було скероване клопотанням про відсторонення високопосадовця від посади.

Головні тези:

  • НАБУ та САП раніше повідомляли про розкриття корупційної схеми в будівельній галузі з участю високопосадовців.
  • Через неї Україна могла зазнати збитків у понад 1 млрд грн.

Про що у суду просять НАБУ та САП

Ба більше, вказано, що САП також вимагає покладення на фігуранта таких обов’язків:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

  • не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

  • носити електронний засіб контролю.

У разі визначення судом указаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави впродовж 5 днів. Якщо підозрюваний не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий.

Що важливо розуміти, ще 2 тижні тому НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

Вони повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, — колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк.

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