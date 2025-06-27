НАБУ і САП просять відсторонити віцепремʼєра Чернишова від посади

НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Окрім того, було скероване клопотанням про відсторонення високопосадовця від посади.
Головні тези:
- НАБУ та САП раніше повідомляли про розкриття корупційної схеми в будівельній галузі з участю високопосадовців.
- Через неї Україна могла зазнати збитків у понад 1 млрд грн.
Про що у суду просять НАБУ та САП
Ба більше, вказано, що САП також вимагає покладення на фігуранта таких обов’язків:
прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
носити електронний засіб контролю.
Що важливо розуміти, ще 2 тижні тому НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.
Вони повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, — колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк.
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