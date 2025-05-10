Масштабні обшуки НАБУ призвели до відсторонення 6 посадовців НГУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабні обшуки НАБУ призвели до відсторонення 6 посадовців НГУ

МВС України
Що відбувається в НГУ

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що одразу 6 посадовців керівної ланки напряму матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії України відсторонено від виконання обов’язків.

Головні тези:

  • Службове розслідування було призначено на тлі проведених обшуків.
  • Детективи НАБУ прийшли з обшуками щонайменше до 6 посадовців.

Що відбувається в НГУ

Як зазначили представники відомства, на тлі останніх подій призначено службове розслідування.

У МВС додали, що надають повне сприяння слідчим діям і підтримують відкритість процесу. Подробиці не розголошуються.

Згідно з даними ZN.UA в правоохоронних органах повідомили про обшуки 9-10 травня у низки посадовців Національної гвардії.

Журналісти повідомляють, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в межах справи, відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

  • ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Також видання зазначає, що детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до:

  • командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка;

  • директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;

  • директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;

  • заступника директора Департаменту логістики — начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця;

  • начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза;

  • начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

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