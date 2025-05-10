Масштабные обыски НАБУ привели к отстранению 6 должностных лиц НГУ
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабные обыски НАБУ привели к отстранению 6 должностных лиц НГУ

МВД Украины
Что происходит в НГУ
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Министерство внутренних дел сообщило, что сразу 6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии Украины отстранены от исполнения обязанностей.

Главные тезисы

  • Служебное расследование было назначено на фоне обысков.
    Детективы НАБУ пришли с обысками к не менее 6 должностныи лицам.

Что происходит в НГУ

Как отметили представители ведомства, на фоне последних событий назначено служебное расследование.

В МВД добавили, что оказывают полное содействие следственным действиям и поддерживают открытость процесса. Подробности не разглашаются.

Согласно данным ZN.UA, в правоохранительных органах сообщили об обысках 9-10 мая у ряда чиновников Национальной гвардии.

Журналисты сообщают, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в рамках дела, возбужденного по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

  • ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Также издание отмечает, что детективы НАБУ пришли с обысками домой к:

  • командующему Нацгвардией, бригадному генералу Александру Пивненко;

  • директору департамента логистики Главного управления НГУ, полковнику Сергею Гриценко;

  • директору того ж департамента, полковнику Николаю Модлинскому;

  • заместителю директора департамента — начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники, полковнику Александру Калатинцу;

  • начальнику управления расквартирования и капитального строительства, полковнику Денису Ганазу;

  • начальнику центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев), полковнику Владимиру Федоровскому.

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