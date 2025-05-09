Ноль за ноль. Мерц раскритиковал таможенную политику Трампа
Категория
Экономика
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Ноль за ноль. Мерц раскритиковал таможенную политику Трампа

Мерц оценил торговую политику Трампа
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Источник:  Politico

Новый немецкий лидер Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа прекратить торговую войну и отменить введенные пошлины. Он считает подход главы Белого дома провальным.

Главные тезисы

  • Вечером 8 мая Мерц провел первый телефонный разговор с президентом США.
  • Канцлер ФРГ не скрывает, как относится к Дональду Трампу и его решениям.

Мерц оценил торговую политику Трампа

Во время своего первого визита в Брюссель в качестве канцлера Германии Мерц рассказал о своих первых переговорах с Дональдом Трампом.

Как оказалось, немецкий лидер заявил президенту США, что «эскалация этого таможенного конфликта — не лучшая идея».

Лучшим решением было бы «свести к нулю» всё и для всех. Я надеюсь, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе мы сможем предпринять шаги по снижению действующих тарифов, — заявил Фридрих Мерц.

Немецкий лидер надеется, что в долгосрочной перспективе Брюссель и Вашингтон смогут договориться о торговой сделке.

По его мнению, обе стороны должны стремиться к подписанию взаимного соглашения «ноль на ноль».

Канцлер Германии подчеркнул, что помимо снижения тарифов Евросоюз должен предложить «более широкое признание технических стандартов», что значительно расширит доступ на рынок.

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