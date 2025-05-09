Ноль за ноль. Мерц раскритиковал таможенную политику Трампа

Новый немецкий лидер Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа прекратить торговую войну и отменить введенные пошлины. Он считает подход главы Белого дома провальным.
Главные тезисы
- Вечером 8 мая Мерц провел первый телефонный разговор с президентом США.
- Канцлер ФРГ не скрывает, как относится к Дональду Трампу и его решениям.
Мерц оценил торговую политику Трампа
Во время своего первого визита в Брюссель в качестве канцлера Германии Мерц рассказал о своих первых переговорах с Дональдом Трампом.
Как оказалось, немецкий лидер заявил президенту США, что «эскалация этого таможенного конфликта — не лучшая идея».
Немецкий лидер надеется, что в долгосрочной перспективе Брюссель и Вашингтон смогут договориться о торговой сделке.
По его мнению, обе стороны должны стремиться к подписанию взаимного соглашения «ноль на ноль».
Канцлер Германии подчеркнул, что помимо снижения тарифов Евросоюз должен предложить «более широкое признание технических стандартов», что значительно расширит доступ на рынок.
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