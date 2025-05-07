Новый канцлер Германии Мерц анонсировал визит в Украину
Категория
Политика
Дата публикации

Новый канцлер Германии Мерц анонсировал визит в Украину

Мерц готов к визиту в Украину
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Источник:  Tagesschau

Новый лидер Германии Фридрих Мерц официально подтвердил, что уже в скором времени намерен посетить Украину.

Главные тезисы

  • Мерц акцентирует внимание на важности заключения договоренностей относительно длительного прекращения боевых действий на фронте.
  • Лидер страны отметил релевантность участия США в мирном процессе.

Мерц готов к визиту в Украину

По словам нового канцлера, сейчас идет координация поездки.

Мерц также добавил, что намерен сделать все возможное в рамках Европейского Союза, чтобы обеспечить длительное прекращение огня после ближайших выходных и чтобы потом можно было заключить мирное соглашение с Россией.

Лидер ФРГ подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день есть один главный вопрос: готова ли страна-агрессорка РФ согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Как отметил Мерц, он связывает вопросы германских гарантий безопасности для Украины с тем, что предварительно следует достичь договоренности о долгосрочном прекращении боевых действий на фронте.

По его убеждению, крайне важно, чтобы Штаты продолжали участвовать в этом процессе, "а также в дальнейшем обеспечении гарантий безопасности для Украины" и "чтобы американцы оставались в игре".

Мерц рассчитывает на то, что Вашингтон продолжит выполнять свои обязательства в рамках НАТО, а также в отношении Украины.

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