Россия заявила об атаке более 500 дронов, ракет и бомб на ее территорию
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россия заявила об атаке более 500 дронов, ракет и бомб на ее территорию

В России жалуются из-за самой массированной атаки со стороны Украины
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Источник:  online.ua

7 мая Министерство обороны РФ заявило, что во время воздушного боя их силы ПВО якобы смогли уничтожить 524 украинских дрона. Несмотря на это Москва не раскрывает точное количество средств, которые воины ВСУ использовали для новой атаки.

Главные тезисы

  • Украина пока не комментирует это воздушное нападение, а Россия ожидает дальнейших массированных атак.
  • Атака привела к транспортному коллапсу в России, что указывает на серьезность ситуации.

В России жалуются из-за самой массированной атаки со стороны Украины

Оборонное ведомство РФ утверждает, что средствами противовоздушной обороны уничтожено:

  • 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун»,

  • 6 управляемых авиационных бомб JDAM,

  • 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США,

  • 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Однако точное количество средств, используемых украинскими бойцами для новой атаки, Россия до сих пор не называет.

Что важно понимать, именно Украина пока это воздушное нападение не комментировала.

По словам одного из российских военкоров, это самая массированная атака.

Имеющиеся мощности по производству не дают возможности (Украина — ред.) делать такое количество одновременно. Враг готовился, накапливал силы. Вероятно, массированные атаки будут продолжаться все выходные, — жалуется один из российских военкоров.

Как уже упоминалось ранее, 7 мая в России начался транспортный коллапс после атаки Украины.

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