7 мая Министерство обороны РФ заявило, что во время воздушного боя их силы ПВО якобы смогли уничтожить 524 украинских дрона. Несмотря на это Москва не раскрывает точное количество средств, которые воины ВСУ использовали для новой атаки.

В России жалуются из-за самой массированной атаки со стороны Украины

Оборонное ведомство РФ утверждает, что средствами противовоздушной обороны уничтожено:

5 управляемых ракет большой дальности «Нептун»,

6 управляемых авиационных бомб JDAM,

2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США,

524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Однако точное количество средств, используемых украинскими бойцами для новой атаки, Россия до сих пор не называет.

Что важно понимать, именно Украина пока это воздушное нападение не комментировала.

По словам одного из российских военкоров, это самая массированная атака.

Имеющиеся мощности по производству не дают возможности (Украина — ред.) делать такое количество одновременно. Враг готовился, накапливал силы. Вероятно, массированные атаки будут продолжаться все выходные, — жалуется один из российских военкоров. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 7 мая в России начался транспортный коллапс после атаки Украины.