Росія заявила про атаку понад 500 дронів, ракет та бомб на її територію

7 травня Міністерство оборони РФ заявило, що під час повітряного бою їхні сили ППО нібито змогли знищити 524 українських дрони. Попри це, Москва не розкриває точну кількість засобів, які воїни ЗСУ використали для нової атаки.
Головні тези:
- Україна наразі не коментує цей повітряний напад, а Росія очікує подальших масованих атак.
- Атака призвела до транспортного колапсу у Росії, що вказує на серйозність ситуації.
У Росії бідкаються через наймасованішу атаку з боку України
Оборонне відомство РФ стверджує, що засобами протиповітряної оборони, мовляв, знищено:
5 керованих ракет великої дальності «Нептун»,
6 керованих авіаційних бомб JDAM
2 реактивні снаряди системи залпового вогню HIMARS виробництва США
524 безпілотні літальні апарати літакового типу.
Однак точну кількість засобів, які українські бійці використали для нової атаки, Росія досі не називає.
Що важливо розуміти, саме Україна поки цей повітряний напад не коментувала.
За словами одного з російських воєнкорів, це наймасованіше атака.
Як уже згадувалося раніше, 7 травня у Росії почався транспортний колапс після атаки України.
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