Росія заявила про атаку понад 500 дронів, ракет та бомб на її територію

7 травня Міністерство оборони РФ заявило, що під час повітряного бою їхні сили ППО нібито змогли знищити 524 українських дрони. Попри це, Москва не розкриває точну кількість засобів, які воїни ЗСУ використали для нової атаки.

У Росії бідкаються через наймасованішу атаку з боку України

Оборонне відомство РФ стверджує, що засобами протиповітряної оборони, мовляв, знищено:

5 керованих ракет великої дальності «Нептун»,

6 керованих авіаційних бомб JDAM

2 реактивні снаряди системи залпового вогню HIMARS виробництва США

524 безпілотні літальні апарати літакового типу.

Однак точну кількість засобів, які українські бійці використали для нової атаки, Росія досі не називає.

Що важливо розуміти, саме Україна поки цей повітряний напад не коментувала.

За словами одного з російських воєнкорів, це наймасованіше атака.

Наявні потужності по виробництву не дають можливості (Україні — ред.) робити таку кількість одночасно. Ворог готувався, накопичував сили. Імовірно, масовані атаки триватимуть усі вихідні, — скаржиться один з російських воєнкорів. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 7 травня у Росії почався транспортний колапс після атаки України.