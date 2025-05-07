Новий канцлер Німеччини Мерц анонсував візит в Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Новий канцлер Німеччини Мерц анонсував візит в Україну

Мерц готовий до візиту в Україну
Джерело:  Tagesschau

Новий лідер Німеччини Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що вже незабаром має намір відвідати Україну.

Головні тези:

  • Мерц акцентує на важливості укладення домовленостей щодо тривалого припинення бойових дій на фронті.
  • Лідер країни наголосив на релевантності участі США у мирному процесі.

Мерц готовий до візиту в Україну

За словами нового канцлера, наразі триває координація поїздки.

Мерц також додав, що він має намір зробити все можливе у межах Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією.

Лідер ФРН наголосив, що станом на сьогодні є одне головне питання: чи готова країна-агресорка РФ згодитися на 30-денне припинення вогню.

Як зазначив Мерц, він пов'язує питання німецьких гарантій безпеки для України з тим, що попередньо слід досягнути домовленості про довгострокове припинення бойових дій на фронті.

На його переконання, вкрай важливо, щоб Штати продовжували брати участь у цьому процесі, "а також у подальшому забезпеченні гарантій безпеки для України", і "щоб американці залишалися в грі".

Мерц розраховує на те, що Вашингтон продовжить виконувати свої зобов'язання у межах НАТО, а також щодо України.

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