Новий канцлер Німеччини Мерц анонсував візит в Україну

Мерц готовий до візиту в Україну

За словами нового канцлера, наразі триває координація поїздки.

Мерц також додав, що він має намір зробити все можливе у межах Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією.

Лідер ФРН наголосив, що станом на сьогодні є одне головне питання: чи готова країна-агресорка РФ згодитися на 30-денне припинення вогню.

Як зазначив Мерц, він пов'язує питання німецьких гарантій безпеки для України з тим, що попередньо слід досягнути домовленості про довгострокове припинення бойових дій на фронті.

На його переконання, вкрай важливо, щоб Штати продовжували брати участь у цьому процесі, "а також у подальшому забезпеченні гарантій безпеки для України", і "щоб американці залишалися в грі".