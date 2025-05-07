США виділили сотні мільйонів доларів на виробництво української зброї

Американська влада інвестувала у закупівлю українського озброєння 764 млн дол. Ця інформація з’явилась на офіційному сайті ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom.
Головні тези:
- Інвестиції США допомагають українським оборонним заводам розвиватися та посилювати обороноздатність країни.
- Україна отримала підтримку від різних своїх союзників.
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Що важливо розуміти, на сайті ZBROYARI: Manufacturing Freedom зібрано дані про всі пожертви західних партнерів на купівлю продукції українських оборонних заводів.
Українські журналісти звернули увагу на те, що повідомлення про інвестицію США в закупівлю української зброї на 764 млн дол з’явилось ще 2 місяці тому, однак без супутнього пресрелізу.
За словами інсайдера видання "Оборонка", такі домовленості зі Штатами дійсно є, і вони стосуються зокрема далекобійної зброї.
Варто також зазначити, що завдяки залученню всіх ключових державних відомств та збройних асоціацій лише за 2024 рік вдалося зібрати понад $1,5 млрд на контрактування українських заводів.
Першим донором стала Данія, але зараз до ініціативи залучено 9 країн, які інвестують або власні кошти, або доходи від заморожених російських активів.
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