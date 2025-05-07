Трамп знайшов для Путіна неочікуваний стимул закінчити війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп вважає, що можливість для Росії зіграти на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року може стати «стимулом» для припинення війни в Україні.
Головні тези:
- Трамп пропонує Росії можливість грати на Чемпіонаті світу з футболу 2026 як стимул для завершення конфлікту з Україною.
- Відсторонення Росії від участі у міжнародних змагань відкриває можливість дипломатичних переговорів та компромісів.
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Про це він заявив, виступаючи на першому засіданні робочої групи своєї адміністрації з підготовки до ЧС-2026.
Сидячи поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно, Трамп на питання, що він думає про те, що Росії заборонено брати участь у Чемпіонаті світу з футболу, сказав, що не знав, що Росію відсторонили від турніру.
Інфантіно підтвердив, що це так.
Це правда. Наразі їм заборонено грати, але ми сподіваємося, що щось станеться і настане мир, і Росію знову допустять до турніру.
Трамп заявив, що повернення Росії до участі в турнірі може покласти край війні в Україні.
Трамп додав, що Інфантіно є «босом», коли йдеться про рішення щодо участі Росії, і що він не має «нічого спільного» з будь-якими закликами повернути РФ до турніру.
Національна збірна Росії з футболу була відсторонена від міжнародних змагань ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення країни в Україну у 2022 році. Згідно з чинними правилами, Росія не гратиме на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, який спільно організовують США, Канада та Мексика.
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