Трамп знайшов для Путіна неочікуваний стимул закінчити війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп вважає, що можливість для Росії зіграти на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року може стати «стимулом» для припинення війни в Україні.

Трамп знайшов для Путіна “спортивний стимул” закінчити війну проти України

Про це він заявив, виступаючи на першому засіданні робочої групи своєї адміністрації з підготовки до ЧС-2026.

Сидячи поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно, Трамп на питання, що він думає про те, що Росії заборонено брати участь у Чемпіонаті світу з футболу, сказав, що не знав, що Росію відсторонили від турніру.

Я не знав про це. Це правда? Дональд Трамп Президент США

Інфантіно підтвердив, що це так.

Це правда. Наразі їм заборонено грати, але ми сподіваємося, що щось станеться і настане мир, і Росію знову допустять до турніру.

Трамп заявив, що повернення Росії до участі в турнірі може покласти край війні в Україні.

Це може бути гарним стимулом, чи не так? Ми хочемо, щоб вони зупинилися. П'ять тисяч молодих людей щотижня вбивають — у це навіть важко повірити. Поширити

Трамп додав, що Інфантіно є «босом», коли йдеться про рішення щодо участі Росії, і що він не має «нічого спільного» з будь-якими закликами повернути РФ до турніру.