Трамп знайшов для Путіна неочікуваний стимул закінчити війну РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп знайшов для Путіна неочікуваний стимул закінчити війну РФ проти України

Трамп
Read in English
Джерело:  BBC

Президент США Дональд Трамп вважає, що можливість для Росії зіграти на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року може стати «стимулом» для припинення війни в Україні.

Головні тези:

  • Трамп пропонує Росії можливість грати на Чемпіонаті світу з футболу 2026 як стимул для завершення конфлікту з Україною.
  • Відсторонення Росії від участі у міжнародних змагань відкриває можливість дипломатичних переговорів та компромісів.

Трамп знайшов для Путіна “спортивний стимул” закінчити війну проти України

Про це він заявив, виступаючи на першому засіданні робочої групи своєї адміністрації з підготовки до ЧС-2026.

Сидячи поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно, Трамп на питання, що він думає про те, що Росії заборонено брати участь у Чемпіонаті світу з футболу, сказав, що не знав, що Росію відсторонили від турніру.

Я не знав про це. Це правда?

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Інфантіно підтвердив, що це так.

Це правда. Наразі їм заборонено грати, але ми сподіваємося, що щось станеться і настане мир, і Росію знову допустять до турніру.

Трамп заявив, що повернення Росії до участі в турнірі може покласти край війні в Україні.

Це може бути гарним стимулом, чи не так? Ми хочемо, щоб вони зупинилися. П'ять тисяч молодих людей щотижня вбивають — у це навіть важко повірити.

Трамп додав, що Інфантіно є «босом», коли йдеться про рішення щодо участі Росії, і що він не має «нічого спільного» з будь-якими закликами повернути РФ до турніру.

Національна збірна Росії з футболу була відсторонена від міжнародних змагань ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення країни в Україну у 2022 році. Згідно з чинними правилами, Росія не гратиме на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, який спільно організовують США, Канада та Мексика.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Пентагону блокував допомогу США для України — Трамп не знав
Гегсете самовільно ухвалює важливі рішення щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Просто дурень". Байден присоромив Трампа та заступився за Україну
Байден оцінив останні заяви та рішення Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп виступив з новою скандальною заявою про Крим та РФ
Трамп продовжує виправдовувати злочини Росії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?