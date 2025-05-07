Трамп нашел для Путина неожиданный стимул закончить войну РФ против Украины
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Трамп нашел для Путина неожиданный стимул закончить войну РФ против Украины

Трамп
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Источник:  BBC

Президент США Дональд Трамп считает, что возможность для России сыграть на Чемпионате мира по футболу 2026 может стать «стимулом» для прекращения войны в Украине.

Главные тезисы

  • Предложение Трампа о возможности участия России в Чемпионате мира по футболу 2026 может стать стимулом для прекращения войны в Украине.
  • Отстранение России от международных соревнований открывает путь к дипломатическим переговорам и поиску компромиссов.
  • Возвращение России к участию в турнире может привести к завершению конфликта в Украине, считает Трамп.

Трамп нашел для Путина "спортивный стимул" закончить войну против Украины

Об этом он заявил, выступая на первом заседании рабочей группы своей администрации по подготовке к ЧМ-2026.

Сидя рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино, Трамп на вопрос, что он думает о том, что России запрещено участвовать в Чемпионате мира по футболу, сказал, что не знал, что Россию отстранили от турнира.

Я не знал этого. Это правда?

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Инфантино подтвердил, что это так.

Это верно. Пока им запрещено играть, но мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир, и Россию снова допустят к турниру.

Трамп заявил, что возвращение России к участию в турнире может положить конец войне в Украине.

Это может быть хорошим стимулом, не правда ли? Мы хотим, чтобы они остановились. Пять тысяч молодых людей еженедельно убивают — даже трудно поверить.

Трамп добавил, что Инфантино является «боссом», когда речь идет о решении об участии России, и что у него нет «ничего общего» с какими-либо призывами вернуть РФ в турнир.

Национальная сборная России по футболу была отстранена от международных соревнований ФИФА и УЕФА после полномасштабного вторжения страны в Украину в 2022 году.

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