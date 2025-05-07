Трамп нашел для Путина неожиданный стимул закончить войну РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что возможность для России сыграть на Чемпионате мира по футболу 2026 может стать «стимулом» для прекращения войны в Украине.

Трамп нашел для Путина "спортивный стимул" закончить войну против Украины

Об этом он заявил, выступая на первом заседании рабочей группы своей администрации по подготовке к ЧМ-2026.

Сидя рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино, Трамп на вопрос, что он думает о том, что России запрещено участвовать в Чемпионате мира по футболу, сказал, что не знал, что Россию отстранили от турнира.

Я не знал этого. Это правда? Дональд Трамп Президент США

Инфантино подтвердил, что это так.

Это верно. Пока им запрещено играть, но мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир, и Россию снова допустят к турниру.

Трамп заявил, что возвращение России к участию в турнире может положить конец войне в Украине.

Это может быть хорошим стимулом, не правда ли? Мы хотим, чтобы они остановились. Пять тысяч молодых людей еженедельно убивают — даже трудно поверить. Поделиться

Трамп добавил, что Инфантино является «боссом», когда речь идет о решении об участии России, и что у него нет «ничего общего» с какими-либо призывами вернуть РФ в турнир.