Президент США Дональд Трамп считает, что возможность для России сыграть на Чемпионате мира по футболу 2026 может стать «стимулом» для прекращения войны в Украине.
Главные тезисы
- Предложение Трампа о возможности участия России в Чемпионате мира по футболу 2026 может стать стимулом для прекращения войны в Украине.
- Отстранение России от международных соревнований открывает путь к дипломатическим переговорам и поиску компромиссов.
- Возвращение России к участию в турнире может привести к завершению конфликта в Украине, считает Трамп.
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Об этом он заявил, выступая на первом заседании рабочей группы своей администрации по подготовке к ЧМ-2026.
Сидя рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино, Трамп на вопрос, что он думает о том, что России запрещено участвовать в Чемпионате мира по футболу, сказал, что не знал, что Россию отстранили от турнира.
Инфантино подтвердил, что это так.
Это верно. Пока им запрещено играть, но мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир, и Россию снова допустят к турниру.
Трамп заявил, что возвращение России к участию в турнире может положить конец войне в Украине.
Трамп добавил, что Инфантино является «боссом», когда речь идет о решении об участии России, и что у него нет «ничего общего» с какими-либо призывами вернуть РФ в турнир.
Национальная сборная России по футболу была отстранена от международных соревнований ФИФА и УЕФА после полномасштабного вторжения страны в Украину в 2022 году.
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