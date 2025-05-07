США выделили сотни миллионов долларов на производство украинского оружия
Категория
Мир
Дата публикации

США выделили сотни миллионов долларов на производство украинского оружия

Трамп продолжает помогать Украине
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Источник:  online.ua

Американские власти инвестировали в закупку украинского вооружения 764 млн дол. Эта информация появилась на официальном сайте инициативы ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Главные тезисы

  • Инвестиции США помогают украинским оборонным заводам развиваться и усиливать обороноспособность страны.
  • Украина получила поддержку от разных своих союзников.

Трамп продолжает помогать Украине

Что важно понимать, на сайте ZBROYARI: Manufacturing Freedom собраны данные обо всех пожертвованиях западных партнеров на покупку продукции украинских оборонных заводов.

Украинские журналисты обратили внимание на то, что сообщение об инвестиции США в закупку украинского оружия на 764 млн долл. появилось еще 2 месяца назад, однако без сопутствующего пресс-релиза.

По словам инсайдера издания "Оборонка", такие договоренности со Штатами действительно есть, и они касаются, в частности, дальнобойного оружия.

Стоит отметить, что благодаря привлечению всех ключевых государственных ведомств и вооруженных ассоциаций только за 2024 год удалось собрать более $1,5 млрд на контрактирование украинских заводов.

Первым донором стала Дания, но сейчас к инициативе привлечены 9 стран, которые инвестируют либо собственные средства, либо доходы от замороженных российских активов.

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