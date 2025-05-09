Нуль за нуль. Мерц розкритикував митну політику Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

Нуль за нуль. Мерц розкритикував митну політику Трампа

Мерц висловився про торгову політику Трампа
Джерело:  Politico

Новий німецький лідер Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа припинити торговельну війну та скасувати запроваджені мита. Він вважає підхід очільника Білого дому хибним.

Головні тези:

  • Ввечері 8 травня Мерц провів першу телефонну розмову з президентом США.
  • Канцлер ФРН не приховує, як ставиться до Дональда Трампа та його рішень.

Мерц висловився про торгову політику Трампа

На тлі свого першого візиту до Брюсселя на посаді канцлера Німеччини Мерц розповів про свої перші переговори з Дональдом Трампом.

Як виявилося, німецький лідер заявив президенту США, що "ескалація цього митного конфлікту — не найкраща ідея".

Найкращим рішенням було б "звести до нуля" все і для всіх. Принаймні у короткостроковій перспективі, я сподіваюся, ми зможемо зробити кроки до зниження чинних мит.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Німецький лідер плекає надію, що у довгостроковій перспективі Брюссель та Вашингтон зможуть домовитися про торговельну угоду.

На його переконання, обидві сторони повинні прагнути до підписання взаємної угоди типу "нуль за нуль".

Канцлер ФРН наголосив: окрім зниження мит, Євросоюз має запропонувати "ширше визнання технічних стандартів", що дозволить суттєво розширити доступ до ринків.

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