Росія є найбільшою загрозою для безпеки Європи — Мерц

Мерц назвав Росію найбільшою загрозою для Європи

Про це він сказав на брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, куди прибув з візитом після відвідання Парижа.

Росія є і залишається найбільшою загрозою нашій безпеці… Це залишається загрозою для євроатлантичних відносин. Фрідріх Мерц Кагцлер ФРН

Він зазначив, що Польща, як безпосередній сусід Росії та Білорусі, особливо вразлива в цьому плані, і Німеччина добре це розуміє. Тому, наголосив канцлер, треба швидко зміцнити сили стримування та можливості колективної оборони. Він високо оцінив зусилля Польщі для захисту НАТО, особливо східного флангу.

За словами Мерца, Німеччина внесла зміни в Конституцію, щоб мати змогу збільшити витрати, та інвестуватиме «сотні мільйонів і мільярдів в оборону в найближчі роки».

Це наша спільна оборона, яку ми повинні продовжувати розвивати в Європі.

Він нагадав, що польські та німецькі пілоти спільно захищають повітряний простір РП. Німецькі спецпідрозділи забезпечують безпеку аеропорту в Жешуві, німецькі кораблі розгорнуті в Балтійському морі біля узбережжя Польщі в межах місії НАТО.

Глава уряду ФРН також підкреслив, що Німеччина та Польща є одними з найбільших прихильників України у питаннях політичної, військової підтримки, а також прийняття біженців. Поширити

Оскільки візит відбувається напередодні 80-річчя завершення Другої світової війни, Мерц торкнувся теми історичної відповідальності німців перед поляками, визнавши спричинені польському народу невимовні страждання. За словами політика, не може бути спільного майбутнього між двома країнами, навіть у Європейському Союзі, без пам’яті про минуле.