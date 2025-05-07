Росія є найбільшою загрозою для безпеки Європи — Мерц

Новий канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Росія продовжує залишатися загрозою європейській безпеці.
Головні тези:
- Росія є найбільшою загрозою для безпеки Європи, стверджує канцлер ФРН Мерц.
- Необхідно швидко зміцнювати сили стримування та можливості колективної оборони для забезпечення безпеки регіону.
- Німеччина та Польща активно підтримують Україну в політичній, військовій сферах і справі прийняття біженців.
Мерц назвав Росію найбільшою загрозою для Європи
Про це він сказав на брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, куди прибув з візитом після відвідання Парижа.
Він зазначив, що Польща, як безпосередній сусід Росії та Білорусі, особливо вразлива в цьому плані, і Німеччина добре це розуміє. Тому, наголосив канцлер, треба швидко зміцнити сили стримування та можливості колективної оборони. Він високо оцінив зусилля Польщі для захисту НАТО, особливо східного флангу.
За словами Мерца, Німеччина внесла зміни в Конституцію, щоб мати змогу збільшити витрати, та інвестуватиме «сотні мільйонів і мільярдів в оборону в найближчі роки».
Це наша спільна оборона, яку ми повинні продовжувати розвивати в Європі.
Він нагадав, що польські та німецькі пілоти спільно захищають повітряний простір РП. Німецькі спецпідрозділи забезпечують безпеку аеропорту в Жешуві, німецькі кораблі розгорнуті в Балтійському морі біля узбережжя Польщі в межах місії НАТО.
Оскільки візит відбувається напередодні 80-річчя завершення Другої світової війни, Мерц торкнувся теми історичної відповідальності німців перед поляками, визнавши спричинені польському народу невимовні страждання. За словами політика, не може бути спільного майбутнього між двома країнами, навіть у Європейському Союзі, без пам’яті про минуле.
Німеччина ніколи не забуде про мільйони жертв окупації в Польщі. Ми також хочемо створити постійне місце для пам'яті та вшанування жертв у Німеччині. Якнайскоріше встановлення меморіалу жертвам німецької агресії та окупації у Польщі також є дуже важливим питанням для мене особисто.
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