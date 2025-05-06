Мерц став новим канцлером Німеччини
Категорія
Світ
Дата публікації

Мерц став новим канцлером Німеччини

Мерц
Джерело:  online.ua

6 травня у Бундестазі відбувся другий тур голосування за нового федерального канцлера. Ним, як і очікувалося, став німецький політик, голова партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц.

Головні тези:

  • Новий канцлер є проукраїнським політиком та планує продовжувати політичний курс Олафа Шольца.
  • Мерц відомий своїми намірами передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Мерца обрали новим лідером ФРН

За очільника партії Християнсько-демократичний союз віддали свої голоси 325 депутатів.

Другий тур відбувся одразу після провального першого, під час якого Фрідріх Мерц здобув підтримку 310 депутатів.

Йому забракло 6 голосів, щоб одразу очолити Німеччину.

За словами журналістів, вони помітили вкрай напружену атмосферу у нижній палаті парламенту ФРН.

Раніше співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль оголосив, що повторне голосування про кандидатуру нового канцлера Німеччини відбудеться сьогодні, 6 травня.

Стаття 63, яка містить правила виборів канцлера, гласить: "Якщо кандидат не обраний, Бундестаг може обрати канцлера протягом 14 днів після голосування більшістю голосів своїх членів".

Що важливо розуміти, Фрідріх Мерц є проукраїнським політиком, тому буде продовжувати політичний курс свого попередника Олафа Шольца.

Попри це, він багато разів давав зрозуміти, що має намір передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми вражені". Генсек ОЕСР заявив про нове важливе досягнення України
Україна суттєво просунулась у боротьбі з корупцією
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Бразилії їде в Росію з "мирною місією" щодо України
Що відомо про плани президента Бразилії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кадиров почав благати Путіна про відставку
Кадиров хоче піти у відставку

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?