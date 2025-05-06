Мерц став новим канцлером Німеччини

6 травня у Бундестазі відбувся другий тур голосування за нового федерального канцлера. Ним, як і очікувалося, став німецький політик, голова партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц.
Головні тези:
- Новий канцлер є проукраїнським політиком та планує продовжувати політичний курс Олафа Шольца.
- Мерц відомий своїми намірами передати Україні далекобійні ракети Taurus.
Мерца обрали новим лідером ФРН
За очільника партії Християнсько-демократичний союз віддали свої голоси 325 депутатів.
Другий тур відбувся одразу після провального першого, під час якого Фрідріх Мерц здобув підтримку 310 депутатів.
Йому забракло 6 голосів, щоб одразу очолити Німеччину.
За словами журналістів, вони помітили вкрай напружену атмосферу у нижній палаті парламенту ФРН.
Раніше співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль оголосив, що повторне голосування про кандидатуру нового канцлера Німеччини відбудеться сьогодні, 6 травня.
Стаття 63, яка містить правила виборів канцлера, гласить: "Якщо кандидат не обраний, Бундестаг може обрати канцлера протягом 14 днів після голосування більшістю голосів своїх членів".
Що важливо розуміти, Фрідріх Мерц є проукраїнським політиком, тому буде продовжувати політичний курс свого попередника Олафа Шольца.
Попри це, він багато разів давав зрозуміти, що має намір передати Україні далекобійні ракети Taurus.
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