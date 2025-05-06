Мерц став новим канцлером Німеччини

6 травня у Бундестазі відбувся другий тур голосування за нового федерального канцлера. Ним, як і очікувалося, став німецький політик, голова партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц.

Мерца обрали новим лідером ФРН

За очільника партії Християнсько-демократичний союз віддали свої голоси 325 депутатів.

Другий тур відбувся одразу після провального першого, під час якого Фрідріх Мерц здобув підтримку 310 депутатів.

Йому забракло 6 голосів, щоб одразу очолити Німеччину.

За словами журналістів, вони помітили вкрай напружену атмосферу у нижній палаті парламенту ФРН.

Раніше співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль оголосив, що повторне голосування про кандидатуру нового канцлера Німеччини відбудеться сьогодні, 6 травня.

Стаття 63, яка містить правила виборів канцлера, гласить: "Якщо кандидат не обраний, Бундестаг може обрати канцлера протягом 14 днів після голосування більшістю голосів своїх членів".

Що важливо розуміти, Фрідріх Мерц є проукраїнським політиком, тому буде продовжувати політичний курс свого попередника Олафа Шольца.