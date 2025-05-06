Президент Бразилії їде в Росію з "мирною місією" щодо України

Лідер Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва незабаром вирушить в Москву на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Головна мета візиту — обговорення завершення загарбницької війни РФ проти України.
Головні тези:
- Президент Бразилії хоче активно брати участь у пошуках мирного рішення.
- Він вважає, що Росія, мовляв, також хоче завершення війни.
Що відомо про плани президента Бразилії
Як вдалося дізнатися журналістам, головною цілю візиту є представлення Бразилії як посередника для досягнення миру між Україною та Росією, пише O GLOBO.
Ба більше, вказано, Лула да Сілва планує надіслати Кремлю сигнал про нібито незалежність бразильської зовнішньої політики щодо інших великих країн світу.
Президент має намір заявити Путіну, що Бразилія налаштована взяти активну участь в укладенні мирної угоди між Києвом та Москвою.
Що важливо розуміти, нещодавно він закликав обидві сторони брати участь у будь-яких переговорах для досягнення миру.
Згідно з даними ЗМІ, Лула да Сілва планує доєднатися до військового параду в Москві 9 травня.
На переконання радника із міжнародних справ Бразилії Селсо Аморіма, посередництво в завершенні війни "більше не є винятковою відповідальністю великих країн".
Він також почав цинічно стверджувати, що Росія наразі демонструє більшу готовність до діалогу.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-