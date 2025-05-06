Президент Бразилії їде в Росію з "мирною місією" щодо України

Лідер Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва незабаром вирушить в Москву на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Головна мета візиту — обговорення завершення загарбницької війни РФ проти України.

Що відомо про плани президента Бразилії

Як вдалося дізнатися журналістам, головною цілю візиту є представлення Бразилії як посередника для досягнення миру між Україною та Росією, пише O GLOBO .

Ба більше, вказано, Лула да Сілва планує надіслати Кремлю сигнал про нібито незалежність бразильської зовнішньої політики щодо інших великих країн світу.

Президент має намір заявити Путіну, що Бразилія налаштована взяти активну участь в укладенні мирної угоди між Києвом та Москвою.

Що важливо розуміти, нещодавно він закликав обидві сторони брати участь у будь-яких переговорах для досягнення миру.

Згідно з даними ЗМІ, Лула да Сілва планує доєднатися до військового параду в Москві 9 травня.

На переконання радника із міжнародних справ Бразилії Селсо Аморіма, посередництво в завершенні війни "більше не є винятковою відповідальністю великих країн".