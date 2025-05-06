Президент Бразилии едет в Россию с "мирной миссией" по Украине

Лидер Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва вскоре отправится в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Главная цель визита – обсуждение завершения захватнической войны РФ против Украины.

Что известно о планах президента Бразилии

Как удалось узнать журналистам, главной целью визита является представление Бразилии как посредника для достижения мира между Украиной и Россией, пишет O GLOBO .

Более того, указано, Лула да Силва планирует послать Кремлю сигнал о якобы независимости бразильской внешней политики в отношении других крупных стран мира.

Президент намерен заявить Путину, что Бразилия настроена активно участвовать в заключении мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Что важно понимать, недавно он призвал обе стороны участвовать в любых переговорах по достижению мира.

Согласно данным СМИ, Лула да Силва планирует присоединиться к военному параду в Москве 9 мая.

По мнению советника по международным делам Бразилии Селсо Аморима, посредничество в завершении войны "больше не является исключительной ответственностью крупных стран".