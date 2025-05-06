Президент Бразилии едет в Россию с "мирной миссией" по Украине

Лидер Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва вскоре отправится в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Главная цель визита – обсуждение завершения захватнической войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Президент Бразилии хочет активно участвовать в поисках мирного решения.
- Он считает, что Россия, мол, тоже хочет завершения войны.
Что известно о планах президента Бразилии
Как удалось узнать журналистам, главной целью визита является представление Бразилии как посредника для достижения мира между Украиной и Россией, пишет O GLOBO.
Более того, указано, Лула да Силва планирует послать Кремлю сигнал о якобы независимости бразильской внешней политики в отношении других крупных стран мира.
Президент намерен заявить Путину, что Бразилия настроена активно участвовать в заключении мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Что важно понимать, недавно он призвал обе стороны участвовать в любых переговорах по достижению мира.
Согласно данным СМИ, Лула да Силва планирует присоединиться к военному параду в Москве 9 мая.
По мнению советника по международным делам Бразилии Селсо Аморима, посредничество в завершении войны "больше не является исключительной ответственностью крупных стран".
Он также начал цинично утверждать, что Россия сейчас демонстрирует большую готовность к диалогу.
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