Президент Бразилии едет в Россию с "мирной миссией" по Украине
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Политика
Дата публикации

Президент Бразилии едет в Россию с "мирной миссией" по Украине

Что известно о планах президента Бразилии
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Источник:  online.ua

Лидер Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва вскоре отправится в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Главная цель визита – обсуждение завершения захватнической войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Президент Бразилии хочет активно участвовать в поисках мирного решения.
  • Он считает, что Россия, мол, тоже хочет завершения войны.

Что известно о планах президента Бразилии

Как удалось узнать журналистам, главной целью визита является представление Бразилии как посредника для достижения мира между Украиной и Россией, пишет O GLOBO.

Более того, указано, Лула да Силва планирует послать Кремлю сигнал о якобы независимости бразильской внешней политики в отношении других крупных стран мира.

Президент намерен заявить Путину, что Бразилия настроена активно участвовать в заключении мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Что важно понимать, недавно он призвал обе стороны участвовать в любых переговорах по достижению мира.

Согласно данным СМИ, Лула да Силва планирует присоединиться к военному параду в Москве 9 мая.

По мнению советника по международным делам Бразилии Селсо Аморима, посредничество в завершении войны "больше не является исключительной ответственностью крупных стран".

Он также начал цинично утверждать, что Россия сейчас демонстрирует большую готовность к диалогу.

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