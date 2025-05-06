"Мы поражены". Генсек ОЭСР заявил о новом важном достижении Украины

По словам генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиаса Корманна, Украина значительно продвинулась в борьбе с коррупцией.
Главные тезисы
- Украина достигла среднего уровня по показателям государственной добродетели по оценке ОЭСР.
- Матиас Корманн призвал к усилению системы государственного аудита.
Украина существенно продвинулась в борьбе с коррупцией
По его словам, ОЭСР питает надежду, что содействие в борьбе с коррупцией будет только набирать обороты.
Он обратил внимание на то, что все индикаторы государственной добродетели подаются Кабинетом министров, что подтверждает, что Украина хочет действительно создать те институты, которые будут показывать преданность не только руководства, но и всего народа к тому, чтобы бороться с коррупцией.
Более того, указано, что в отдельных моментах удалось дотянуться до среднего уровня по ОЭСР.
Тем не менее, нельзя забывать об усилении системы государственного аудита, а также системы управления риском коррупции.
На этом фоне Матиас Корманн обратил внимание на то, что реестр лоббирования должен быть запущен как можно скорее, и к нему должен быть качественный доступ.
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