"Мы поражены". Генсек ОЭСР заявил о новом важном достижении Украины

По словам генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиаса Корманна, Украина значительно продвинулась в борьбе с коррупцией.

Украина существенно продвинулась в борьбе с коррупцией

Мы поражены тем, насколько публично открыто подходит к этим задачам правительство, несмотря на агрессивную войну. Вы существенно продвинулись в борьбе против коррупции, и я могу сказать, что система добродетели очень важна для того, чтобы община вам доверяла, чтобы бизнес доверял, и это поможет восстановить страну после войны. Матиас Корманн Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

По его словам, ОЭСР питает надежду, что содействие в борьбе с коррупцией будет только набирать обороты.

Он обратил внимание на то, что все индикаторы государственной добродетели подаются Кабинетом министров, что подтверждает, что Украина хочет действительно создать те институты, которые будут показывать преданность не только руководства, но и всего народа к тому, чтобы бороться с коррупцией.

Более того, указано, что в отдельных моментах удалось дотянуться до среднего уровня по ОЭСР.

Тем не менее, нельзя забывать об усилении системы государственного аудита, а также системы управления риском коррупции.