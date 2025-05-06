Украина спасла из российского плена 205 защитников

6 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина вернула 205 воинов из плена РФ. Это молодые ребята и взрослые мужчины почти всех из видов и родов войск.
Главные тезисы
- В День украинской пехоты благодаря работе Координационного штаба по поручению Президента Украины удалось освободить из российской неволи еще более двух сотен защитников.
- Освобожденные защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, Запорожье и Харьковщине, Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя.
Еще 205 воинов вернулись в Украину из плена
Глава государства обращает внимание на то, что защитники были разбросаны по многим российским регионам, арестованы тюремной системой с единственной целью: издевательство и уничтожение человечности.
Владимир Зеленский в очередной раз пообещал, что сделает все возможное, чтобы вернуть каждого и каждую.
Среди освобожденных воинов:
представители Вооруженных Сил Украины,
в частности Военно-морских сил,
Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск,
Сил ТрО,
Национальной гвардии Украины
Государственной пограничной службы Украины.
Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.
Что важно понимать, сегодняшний обмен уже пятый в этом году и 64-й с начала полномасштабного вторжения.
В общей сложности удалось вернуть домой из российского плена 4757 украинских граждан.
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