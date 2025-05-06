Украина спасла из российского плена 205 защитников

6 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина вернула 205 воинов из плена РФ. Это молодые ребята и взрослые мужчины почти всех из видов и родов войск.

Еще 205 воинов вернулись в Украину из плена

Наши — свободны. Наши дома… Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что защитники были разбросаны по многим российским регионам, арестованы тюремной системой с единственной целью: издевательство и уничтожение человечности.

Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Поделиться

Владимир Зеленский в очередной раз пообещал, что сделает все возможное, чтобы вернуть каждого и каждую.

Среди освобожденных воинов:

представители Вооруженных Сил Украины,

в частности Военно-морских сил,

Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск,

Сил ТрО,

Национальной гвардии Украины

Государственной пограничной службы Украины.

Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

Что важно понимать, сегодняшний обмен уже пятый в этом году и 64-й с начала полномасштабного вторжения.