Украина спасла из российского плена 205 защитников
Категория
Украина
Дата публикации

Украина спасла из российского плена 205 защитников

Владимир Зеленский
Еще 205 воинов вернулись в Украину из плена
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6 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина вернула 205 воинов из плена РФ. Это молодые ребята и взрослые мужчины почти всех из видов и родов войск.

Главные тезисы

  • В День украинской пехоты благодаря работе Координационного штаба по поручению Президента Украины удалось освободить из российской неволи еще более двух сотен защитников.
  • Освобожденные защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, Запорожье и Харьковщине, Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя.

Еще 205 воинов вернулись в Украину из плена

Наши — свободны. Наши дома… Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что защитники были разбросаны по многим российским регионам, арестованы тюремной системой с единственной целью: издевательство и уничтожение человечности.

Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом.

Владимир Зеленский в очередной раз пообещал, что сделает все возможное, чтобы вернуть каждого и каждую.

Среди освобожденных воинов:

  • представители Вооруженных Сил Украины,

  • в частности Военно-морских сил,

  • Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск,

  • Сил ТрО,

  • Национальной гвардии Украины

  • Государственной пограничной службы Украины.

Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

Что важно понимать, сегодняшний обмен уже пятый в этом году и 64-й с начала полномасштабного вторжения.

В общей сложности удалось вернуть домой из российского плена 4757 украинских граждан.

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