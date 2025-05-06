Україна врятувала з російського полону 205 захисників
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна врятувала з російського полону 205 захисників

Володимир Зеленський
Ще 205 воїнів повернулися в Україну з полону
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6 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна повернула 205 воїнів з полону РФ. Це молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. 

Головні тези:

  •  У День української піхоти, завдяки роботі Координаційного штабу за дорученням Президента України вдалося визволити з російської неволі ще понад дві сотні Оборонців. 
  • Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя.

Ще 205 воїнів повернулися в Україну з полону

Наші — вільні. Наші — вдома… Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що оборонці були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиною метою: знущання і знищення людяності.

Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні.

Володимир Зеленський вкотре пообіцяв, що зробить все можливе, щоб повернути кожного й кожну.

Серед звільнених воїнів:

  • представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил,

  • Повітряних сил, Десантно-штурмових військ,

  • Сил ТрО,

  • Національної гвардії України,

  • Державної прикордонної служби України.

Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти.

Що важливо розуміти, сьогоднішній обмін — вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом вдалося повернути додому з російського полону 4757 українських громадян.

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