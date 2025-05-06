Україна врятувала з російського полону 205 захисників

6 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна повернула 205 воїнів з полону РФ. Це молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ.
Головні тези:
- У День української піхоти, завдяки роботі Координаційного штабу за дорученням Президента України вдалося визволити з російської неволі ще понад дві сотні Оборонців.
- Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя.
Ще 205 воїнів повернулися в Україну з полону
Глава держави звертає увагу на те, що оборонці були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиною метою: знущання і знищення людяності.
Володимир Зеленський вкотре пообіцяв, що зробить все можливе, щоб повернути кожного й кожну.
Серед звільнених воїнів:
представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил,
Повітряних сил, Десантно-штурмових військ,
Сил ТрО,
Національної гвардії України,
Державної прикордонної служби України.
Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти.
Що важливо розуміти, сьогоднішній обмін — вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення.
Загалом вдалося повернути додому з російського полону 4757 українських громадян.
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