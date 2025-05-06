Україна врятувала з російського полону 205 захисників

6 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна повернула 205 воїнів з полону РФ. Це молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ.

Ще 205 воїнів повернулися в Україну з полону

Наші — вільні. Наші — вдома… Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що оборонці були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиною метою: знущання і знищення людяності.

Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Поширити

Володимир Зеленський вкотре пообіцяв, що зробить все можливе, щоб повернути кожного й кожну.

Серед звільнених воїнів:

представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил,

Повітряних сил, Десантно-штурмових військ,

Сил ТрО,

Національної гвардії України,

Державної прикордонної служби України.

Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти.

Що важливо розуміти, сьогоднішній обмін — вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення.