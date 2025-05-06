"Ми вражені". Генсек ОЕСР заявив про нове важливе досягнення України
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Ми вражені". Генсек ОЕСР заявив про нове важливе досягнення України

Україна суттєво просунулась у боротьбі з корупцією
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Джерело:  Інтерфакс-Україна

За словами генерального секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіаса Корманна, Україна значно просунулася в боротьбі проти корупції.

Головні тези:

  • Україна досягла середнього рівня по показниках державної доброчесності за оцінкою ОЕСР.
  • Матіас Корманн закликав до посилення системи державного аудиту.

Україна суттєво просунулась у боротьбі з корупцією

Ми вражені тим, наскільки публічно, відкрито підходить до цих завдань уряд, незважаючи на агресивну війну. Ви суттєво просунулися в боротьбі проти корупції, і я можу сказати, що система доброчесності є дуже важлива для того, щоб громада вам довіряла, щоб бізнес довіряв, і це допоможе відновити країну після війни.

Матіас Корманн

Матіас Корманн

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

За його словами, ОЕСР плекає надію, що сприяння боротьбі з корупцією буде лише набирати обертів.

Він звернув увагу на те, що всі індикатори державної доброчесності подаються Кабінетом міністрів, що підтверджує, що Україна хоче дійсно створити ті інститути, які будуть показувати відданість не лише керівництва, але й всього народу до того, щоб боротися з корупцією.

Ба більше, вказано, що в окремих моментах вдалося дотягнутися до середнього рівня по ОЕСР.

Попри це, не можна забувати про посилення системи державного аудиту, а також системи управління ризиком корупції.

На цьому тлі Матіаса Корманн звернув увагу на те, що реєстр лобіювання повинен бути запущений якомога швидше, і до нього має бути якісний доступ.

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