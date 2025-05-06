"Ми вражені". Генсек ОЕСР заявив про нове важливе досягнення України

За словами генерального секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіаса Корманна, Україна значно просунулася в боротьбі проти корупції.
Головні тези:
- Україна досягла середнього рівня по показниках державної доброчесності за оцінкою ОЕСР.
- Матіас Корманн закликав до посилення системи державного аудиту.
Україна суттєво просунулась у боротьбі з корупцією
За його словами, ОЕСР плекає надію, що сприяння боротьбі з корупцією буде лише набирати обертів.
Він звернув увагу на те, що всі індикатори державної доброчесності подаються Кабінетом міністрів, що підтверджує, що Україна хоче дійсно створити ті інститути, які будуть показувати відданість не лише керівництва, але й всього народу до того, щоб боротися з корупцією.
Ба більше, вказано, що в окремих моментах вдалося дотягнутися до середнього рівня по ОЕСР.
Попри це, не можна забувати про посилення системи державного аудиту, а також системи управління ризиком корупції.
На цьому тлі Матіаса Корманн звернув увагу на те, що реєстр лобіювання повинен бути запущений якомога швидше, і до нього має бути якісний доступ.
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