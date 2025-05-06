Мерц стал новым канцлером Германии
Категория
Мир
Дата публикации

Мерц стал новым канцлером Германии

Мерца избрали новым лидером ФРГ
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Источник:  online.ua

6 мая в Бундестаге состоялся второй тур голосования за нового федерального канцлера. Им, как и ожидалось, стал немецкий политик, глава партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.

Главные тезисы

  • Новый канцлер - проукраинский политик и планирует продолжать политический курс Олафа Шольца.
  • Мерц известен своими намерениями передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Мерца избрали новым лидером ФРГ

За главу партии Христианско-демократический союз отдали свои голоса 325 депутатов.

Второй тур прошел сразу после провального первого, во время которого Фридрих Мерц получил поддержку 310 депутатов.

Ему не хватило 6 голосов, чтобы сразу возглавить Германию.

По словам журналистов, они заметили очень напряженную атмосферу в нижней палате парламента ФРГ.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль объявил, что повторное голосование за кандидатуру нового канцлера Германии состоится сегодня, 6 мая.

Статья 63, содержащая правила выборов канцлера, говорит: "Если кандидат не избран, Бундестаг может выбрать канцлера в течение 14 дней после голосования большинством голосов своих членов".

Что важно понимать, Фридрих Мерц — проукраинский политик, поэтому будет продолжать политический курс своего предшественника Олафа Шольца.

Несмотря на это, он многократно давал понять, что намерен передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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