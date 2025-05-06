Мерц стал новым канцлером Германии

6 мая в Бундестаге состоялся второй тур голосования за нового федерального канцлера. Им, как и ожидалось, стал немецкий политик, глава партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.
Главные тезисы
- Новый канцлер - проукраинский политик и планирует продолжать политический курс Олафа Шольца.
- Мерц известен своими намерениями передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Мерца избрали новым лидером ФРГ
За главу партии Христианско-демократический союз отдали свои голоса 325 депутатов.
Второй тур прошел сразу после провального первого, во время которого Фридрих Мерц получил поддержку 310 депутатов.
Ему не хватило 6 голосов, чтобы сразу возглавить Германию.
По словам журналистов, они заметили очень напряженную атмосферу в нижней палате парламента ФРГ.
Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль объявил, что повторное голосование за кандидатуру нового канцлера Германии состоится сегодня, 6 мая.
Статья 63, содержащая правила выборов канцлера, говорит: "Если кандидат не избран, Бундестаг может выбрать канцлера в течение 14 дней после голосования большинством голосов своих членов".
Что важно понимать, Фридрих Мерц — проукраинский политик, поэтому будет продолжать политический курс своего предшественника Олафа Шольца.
Несмотря на это, он многократно давал понять, что намерен передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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