Мерц стал новым канцлером Германии

6 мая в Бундестаге состоялся второй тур голосования за нового федерального канцлера. Им, как и ожидалось, стал немецкий политик, глава партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.

Мерца избрали новым лидером ФРГ

За главу партии Христианско-демократический союз отдали свои голоса 325 депутатов.

Второй тур прошел сразу после провального первого, во время которого Фридрих Мерц получил поддержку 310 депутатов.

Ему не хватило 6 голосов, чтобы сразу возглавить Германию.

По словам журналистов, они заметили очень напряженную атмосферу в нижней палате парламента ФРГ.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль объявил, что повторное голосование за кандидатуру нового канцлера Германии состоится сегодня, 6 мая.

Статья 63, содержащая правила выборов канцлера, говорит: "Если кандидат не избран, Бундестаг может выбрать канцлера в течение 14 дней после голосования большинством голосов своих членов".

Что важно понимать, Фридрих Мерц — проукраинский политик, поэтому будет продолжать политический курс своего предшественника Олафа Шольца.