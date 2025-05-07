Россия является самой большой угрозой безопасности Европы — Мерц

Мерц назвал Россию самой большой угрозой для Европы

Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве, куда прибыл с визитом после посещения Парижа.

Россия является и остается самой большой угрозой нашей безопасности… Это остается угрозой для евроатлантических отношений. Фридрих Мерц Кагцлер ФРГ

Он отметил, что Польша, как непосредственный сосед России и Белоруссии, особенно уязвима в этом плане, и Германия хорошо это понимает.

По словам Мерца, Германия внесла изменения в Конституцию, чтобы увеличить расходы, и будет инвестировать «сотни миллионов и миллиардов в оборону в ближайшие годы».

Это наша общая оборона, которую мы должны продолжать развивать в Европе.

Он напомнил, что польские и германские пилоты совместно защищают воздушное пространство РП. Немецкие спецподразделения обеспечивают безопасность аэропорта в Жешуве, немецкие корабли развернуты в Балтийском море у побережья Польши в рамках миссии НАТО.

Глава правительства ФРГ также подчеркнул, что Германия и Польша являются одними из самых больших сторонников Украины в вопросах политической, военной поддержки, а также принятия беженцев. Поделиться

Поскольку визит проходит в канун 80-летия завершения Второй мировой войны, Мерц затронул тему исторической ответственности немцев перед поляками, признав причиненные польскому народу невыразимые страдания. По словам политика, не может быть общего будущего между двумя странами, даже в Европейском Союзе, без памяти о прошлом.