Россия является самой большой угрозой безопасности Европы — Мерц

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия продолжает оставаться угрозой европейской безопасности.
Главные тезисы
- Россия остаётся главной угрозой безопасности для Европы, по мнению канцлера ФРГ Мерца.
- Необходимо укреплять силы сдерживания и возможности коллективной обороны региона для обеспечения безопасности.
- Германия и Польша поддерживают Украину в политической, военной сферах и деле принятия беженцев в связи с угрозой со стороны России.
Мерц назвал Россию самой большой угрозой для Европы
Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве, куда прибыл с визитом после посещения Парижа.
Он отметил, что Польша, как непосредственный сосед России и Белоруссии, особенно уязвима в этом плане, и Германия хорошо это понимает.
По словам Мерца, Германия внесла изменения в Конституцию, чтобы увеличить расходы, и будет инвестировать «сотни миллионов и миллиардов в оборону в ближайшие годы».
Это наша общая оборона, которую мы должны продолжать развивать в Европе.
Он напомнил, что польские и германские пилоты совместно защищают воздушное пространство РП. Немецкие спецподразделения обеспечивают безопасность аэропорта в Жешуве, немецкие корабли развернуты в Балтийском море у побережья Польши в рамках миссии НАТО.
Поскольку визит проходит в канун 80-летия завершения Второй мировой войны, Мерц затронул тему исторической ответственности немцев перед поляками, признав причиненные польскому народу невыразимые страдания. По словам политика, не может быть общего будущего между двумя странами, даже в Европейском Союзе, без памяти о прошлом.
Германия никогда не забудет о миллионах жертв оккупации в Польше. Мы также хотим создать постоянное место для памяти и памяти жертв в Германии.
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