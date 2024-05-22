У НАБУ оголосили підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову.

Що відомо про підозру Смирнову у незаконному збагаченні

За інформацією слідчих НАБУ, у період з 2020 по 2022 Смирнов став володарем активів на 17,1 млн гривень.

Зазначається, що заощадження та офіційний дохід посадовця за цей період склали 1,3 млн грн.

Різниця між вартістю придбаного майна та офіційним доходом Смирнова за цей період склала 15,7 млн грн.

Підкреслюється, що колишній заступник керівника ОП придбав 2 автомобілі Mercedes-Benz та Volkswagen, 2 мотоцикли Honda та BMW, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

З метою приховати наявне майно, Смирнов оформив переважну більшість його на брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

При цьому мотоцикл Honda посадовець зареєстрував на друга, а потім переоформив на себе.

Смирнову загрожує позбавлення волі терміном на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що відомо про Смирнова

Андрій Смирнов закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "правознавство" і з 2002 по 2006 рік працював юристом у приватному секторі.

У 2006 році Смирнов почав роботу на державній службі. До 2012 року обіймав посади керівника юридичного департаменту Державного комітету з питань державного матеріального резерву, заступника директора департаменту господарського забезпечення СБУ, начальника управління земельних ресурсів Запоріжжя.

З 2013 року займався юридичною та адвокатською практикою, а 10 вересня 2019 року його призначили заступником керівника Офісу президента.

Наприкінці березня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова з посади заступника керівника Офісу президента.