В НАБУ объявили подозрение в незаконном обогащении на 15,7 млн грн экс-заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову.

Что известно о подозрении Смирнову в незаконном обогащении

По информации следователей НАБУ, в период с 2020 по 2022 год Смирнов стал обладателем активов на 17,1 млн гривен.

Отмечается, что сбережения и официальный доход должностного лица за этот период составили 1,3 млн. грн.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и официальным доходом Смирнова за этот период составила 15,7 млн. грн.

Подчеркивается, что бывший заместитель руководителя ОП приобрел 2 автомобиля Mercedes-Benz и Volkswagen, 2 мотоцикла Honda и BMW, три паркоместа в Киеве, квартиру во Львове и земельный участок в Закарпатье.

С целью скрыть имущество, Смирнов оформил подавляющее большинство его на брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

При этом мотоцикл Honda чиновник зарегистрировал на друга, а затем переоформил на себя.

Смирнову грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Что известно о Смирнове

Андрей Смирнов окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "правоведение" и с 2002 по 2006 год работал юристом в частном секторе.

В 2006 году Смирнов приступил к работе на государственной службе. До 2012 занимал должности руководителя юридического департамента Государственного комитета по вопросам государственного материального резерва, заместителя директора департамента хозяйственного обеспечения СБУ, начальника управления земельных ресурсов Запорожья.

С 2013 года занимался юридической и адвокатской практикой, а 10 сентября 2019 был назначен заместителем руководителя Офиса президента.

В конце марта президент Владимир Зеленский уволил Андрея Смирнова с должности заместителя руководителя Офиса президента.