НАБУ и САП бьют тревогу из-за законопроекта №12414

Фактически в случае принятия этого законопроекта Руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры. Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена, — предупреждают украинцев НАБУ и САП.