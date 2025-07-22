НАБУ и САП бьют тревогу из-за законопроекта №12414

НАБУ и САП обращают внимание украинцев и народных избранников на то, что поддержавший комитет Совета законопроект №12414 де-факто уничтожит независимость САП и подчиняет деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
Главные тезисы
- Принятие закона приведет к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины.
- НАБУ и САП призывают депутатов воздержаться от голосования за этот скандальный законопроект.
НАБУ и САП призывают депутатов не поддерживать законопроект №12414
На фоне последних событий антикоррупционеры призвали депутатов воздержаться от голосования, которое может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине.
Что важно понимать, законопроект №12414 предусматривает:
Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, изменять подследственность, передавая дело другим органам;
может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
сам разрешает споры о подследственности;
самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только Генпрокурор.
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