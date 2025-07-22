НАБУ и САП бьют тревогу из-за законопроекта №12414
Категория
Украина
Дата публикации

НАБУ и САП бьют тревогу из-за законопроекта №12414

НАБУ
НАБУ и САП призывают депутатов не поддерживать законопроект №12414
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НАБУ и САП обращают внимание украинцев и народных избранников на то, что поддержавший комитет Совета законопроект №12414 де-факто уничтожит независимость САП и подчиняет деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Главные тезисы

  • Принятие закона приведет к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины.
  • НАБУ и САП призывают депутатов воздержаться от голосования за этот скандальный законопроект.

НАБУ и САП призывают депутатов не поддерживать законопроект №12414

Фактически в случае принятия этого законопроекта Руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры. Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена, — предупреждают украинцев НАБУ и САП.

На фоне последних событий антикоррупционеры призвали депутатов воздержаться от голосования, которое может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине.

Что важно понимать, законопроект №12414 предусматривает:

  • Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

  • имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, изменять подследственность, передавая дело другим органам;

  • может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

  • сам разрешает споры о подследственности;

  • самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

  • руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только Генпрокурор.

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