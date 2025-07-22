НАБУ і САП б'ють на сполох через законопроєкт №12414
Категорія
Україна
Дата публікації

НАБУ і САП б'ють на сполох через законопроєкт №12414

НАБУ
НАБУ

НАБУ та САП звертають увагу українців та народних обранців на те, що законопроєкт №12414, який підтримав комітет Ради, де-факто знищить незалежність САП та підпорядковує діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Головні тези:

  • Ухвалення закону призведе до знищення антикорупційної інфраструктури України.
  • НАБУ та САП закликають депутатів утриматися від голосування за цей скандальний законопроєкт.

НАБУ і САП закликають депутатів не підтримувати законопроєкт №12414

Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована, — попереджають українців НАБУ та САП.

На тлі останніх подій антикорупціонери закликали депутатів утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні.

Що важливо розуміти, законопроєкт №12414 передбачає:

  • Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

  • має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

  • може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

  • сам вирішує спори про підслідність;

  • самостійно підписує підозри топпосадовцям;

  • керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор.

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