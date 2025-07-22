НАБУ і САП б'ють на сполох через законопроєкт №12414

Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована, — попереджають українців НАБУ та САП.