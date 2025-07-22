НАБУ і САП б'ють на сполох через законопроєкт №12414

НАБУ та САП звертають увагу українців та народних обранців на те, що законопроєкт №12414, який підтримав комітет Ради, де-факто знищить незалежність САП та підпорядковує діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Головні тези:
- Ухвалення закону призведе до знищення антикорупційної інфраструктури України.
- НАБУ та САП закликають депутатів утриматися від голосування за цей скандальний законопроєкт.
НАБУ і САП закликають депутатів не підтримувати законопроєкт №12414
На тлі останніх подій антикорупціонери закликали депутатів утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні.
Що важливо розуміти, законопроєкт №12414 передбачає:
Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
сам вирішує спори про підслідність;
самостійно підписує підозри топпосадовцям;
керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор.
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