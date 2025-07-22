Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414

Верховна Рада України
Що відомо про нове рішення Ради
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22 липня Верховна рада України проголосувала в цілому за законопроєкт №12414, який робить незалежні антикорупційні відомства НАБУ та САП підконтрольними Генеральній прокуратурі.

Головні тези:

  • Ухвалення закону може призвести до знищення антикорупційної інфраструктури України.
  • НАБУ та САП закликали депутатів утриматися від голосування за цей законопроєкт, однак їх не послухали. 

Що відомо про нове рішення Ради

За скандальний законопроєкт з правками проголосували 263 депутатів.

Кілька народних обранців перед голосування за законопроєкт заблокували трибуну.

За словами нардепа Ярослава Железняка, це "єдиний варіант, як це можна хоч теоретично зупинити" прийняття законопроєкту.

Перед цим комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), згідно з якими НАБУ та САП можуть стати залежними від рішень генерального прокурора. Наразі це незалежні антикорупційні інституції.

Що важливо розуміти, законопроєкт №12414 передбачає:

  • Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

  • має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

  • може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

  • сам вирішує спори про підслідність;

  • самостійно підписує підозри топпосадовцям;

  • керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор.

Дивіться брифінг НАБУ та САП з цього приводу:

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