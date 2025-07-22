ЄС невідкладно звернувся до України через спроби обмежити НАБУ та САП

Офіційний Брюссель не приховує, що занепокоєний через нещодавні дії влади України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП. З заявою з цього приводу виступив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Він чітко дав зрозуміти, що останні події можуть перешкодити вступу України в ЄС.
Головні тези:
- ЄС підтримує незалежність антикорупційних органів України.
- Директор НАБУ закликав президента України не підписувати законопроєкт №12414.
ЄС озвучив свою позицію щодо НАБУ та САП
Як зазначив Гійом Мерсьє, саме НАБУ і САП мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості.
На цьому тлі речник нагадав, що офіційний Брюссель надає Україні суттєву фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування".
За словами інсайдерів ЗМІ у ЄС, ухвалення Радою законопроєкту №12414 безумовно вплине на результат щорічного оцінювання прогресу України на її шляху до членства в блоці.
Європейські дипломати зробили все, для того щоб донести це якомога ясніше до української влади, — пише ZN.UA.
На тлі останніх подій директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт 12414, який фактично ліквідовує незалежність НАБУ та САП.
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