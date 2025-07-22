ЄС невідкладно звернувся до України через спроби обмежити НАБУ та САП
Категорія
Україна
Дата публікації

ЄС невідкладно звернувся до України через спроби обмежити НАБУ та САП

ЄС озвучив свою позицію щодо НАБУ та САП
Джерело:  Українська правда

Офіційний Брюссель не приховує, що занепокоєний через нещодавні дії влади України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП. З заявою з цього приводу виступив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Він чітко дав зрозуміти, що останні події можуть перешкодити вступу України в ЄС.

Головні тези:

  • ЄС підтримує незалежність антикорупційних органів України.
  • Директор НАБУ закликав президента України не підписувати законопроєкт №12414.

ЄС озвучив свою позицію щодо НАБУ та САП

Як зазначив Гійом Мерсьє, саме НАБУ і САП мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості.

На цьому тлі речник нагадав, що офіційний Брюссель надає Україні суттєву фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування".

Для вступу України до ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечити інституційну стійкість. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права, — наголосив Гійом Мерсьє.

За словами інсайдерів ЗМІ у ЄС, ухвалення Радою законопроєкту №12414 безумовно вплине на результат щорічного оцінювання прогресу України на її шляху до членства в блоці.

Європейські дипломати зробили все, для того щоб донести це якомога ясніше до української влади, — пише ZN.UA.

На тлі останніх подій директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт 12414, який фактично ліквідовує незалежність НАБУ та САП.

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